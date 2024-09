VIDEO: Paulo Gazzaniga y su ‘oso’ en el PSG-Girona

El Girona cedió en el minuto 90 ante el París Saint-Germain (PSG) ante un gol del lateral zurdo portugués, Nuno Mendes, cuyo disparo, aparentemente inofensivo, se coló entre las piernas del meta del conjunto catalán, el argentino Paulo Gazzaniga.

En su debut histórico del miércoles en la Liga de Campeones, el Girona neutralizó gran parte del partido al PSG, que, antes del afortunado tanto de Mendes, había contado con tres grandes ocasiones de Ousmane Dembélé (minuto 62), Randal Kolo Muani (82) y Achraf Hakimi (85).

El técnico asume error

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, descargó a su portero, el argentino Paulo Gazzaniga, del error que en el 90 propició el gol de la victoria del PSG en el 90 y resaltó que su equipo ha dado “buena imagen” en su debut histórico en la Liga de Campeones.

“Los errores forman parte del juego y Gazzaniga ha hecho tres paradas increíbles que no habían salvado, los errores son perdonables, la falta de actitud no (…) Ese error (de Gazzaniga) es mío. Le he dado la enhorabuena y tiene toda nuestra confianza”, declaró el técnico madrileño en rueda de prensa.

Míchel asumió este miércoles que ese gol de la derrota en el minuto 90 dolió, aunque destacó la “buena imagen” en el debut en Champions.

Arconada 1984/ Gazzaniga 2024, 40 años de diferencia la crueldad del puesto de portero en el mismo arco y el mismo estadio, el Parque de los príncipes pic.twitter.com/XKHJQ2D2we — Paulo César Cortés Garzón 📺🎙 (@PauloCCortes) September 18, 2024

Habló el capitán

El capitán del Girona, Cristhian Stuani, dijo que la sensación del equipo era “un poco de amargura porque el equipo había hecho un gran trabajo y un esfuerzo tremendo y al final se escapó”.

“Es lógico que el que tiene sangre en las venas y lucha por algo positivo se encuentre así, pero el equipo lo dejó todo en la cancha y no se puede recriminar nada”, reivindicó el delantero uruguayo.

El Girona, según su capitán, plantó “cara” a un PSG con “grandes cualidades a nivel futbolístico y como equipo” y hizo todo lo que estaba en sus manos para arañar “un resultado positivo”.

El rival: El gol llegó de la manera mástonta

El defensa marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi aseguró después del agónico triunfo de este miércoles ante el Girona en el Parque de los Príncipes (0-1) que fue “un partido muy difícil” y que el gol acabó llegando “de la manera más tonta”.

Achraf contó que el Girona le intentó quitar la posesión al PSG y creó “bastantes problemas” porque jugó con “personalidad con y sin pelota”. Pero en la segunda mitad el equipo catalán bajó el ritmo debido al cansancio y el PSG pudo generar “más ocasiones” hasta acabar consiguiendo el 1-0 final, en propia puerta de Paulo Gazzaniga en el minuto 90.

El defensa marroquí se mostró “feliz” por los tres puntos, pero recalcó que el equipo debe centrarse en lograr más victorias porque el nuevo formato de la Liga de Campeones es “difícil”.

*Información EFE.