Técnicos de Antigua y Saprissa analizan el empate sin goles

El primer partido de los cuartos de final de la Copa Centroamericana entre Antigua GFC y el Deportivo Saprissa culminó con un empate 0-0 en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala. A pesar de la falta de goles, el partido estuvo lleno de intensidad, con situaciones dramáticas como dos penales fallados por el equipo visitante y una expulsión de Antigua GFC al minuto 51, lo que dejó al conjunto guatemalteco con un hombre menos durante gran parte del segundo tiempo.

El entrenador de Antigua GFC, Javier López, valoró de manera positiva el esfuerzo de su equipo, especialmente considerando las dificultades a las que se enfrentaron en el encuentro. En sus declaraciones postpartido, destacó el trabajo realizado cuando aún tenían a todos los jugadores en el campo.

¡Final del partido! 🔚 La serie se definirá en el partido de vuelta en Costa Rica. Presentado por @SnacksYummies pic.twitter.com/JdBMVAXfxe — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 25, 2024

El análisis de Javier López, técnico de Antigua GFC

“Once contra once hicimos un partido extraordinario dentro de nuestras posibilidades. Ellos tuvieron un penal muy claro. Nosotros tuvimos 4-5 jugadas que, de no ser por el último pase, la finalización y el arquero (Esteban Alvarado), nos hubiéramos ido por delante”, comentó el técnico español.

López reconoció que, a pesar de la expulsión, su equipo supo adaptarse a la situación y crear oportunidades en el contraataque. “Con 10 jugadores nosotros tuvimos nuestras acciones en contraataque, cerramos bien nuestra línea defensiva. Es cierto que ellos también tuvieron sus posibilidades más allá de los dos penales, pero lo importante fue dejar la portería a cero”, agregó.

El técnico de los “Aguacateros” subrayó que el empate sin goles deja abierta la eliminatoria, aunque ahora enfrentarán un reto aún mayor al jugar el partido de vuelta en territorio costarricense.

“Sabemos que el partido en Costa Rica será complicado, pero este equipo tiene mucho carácter. Vamos a luchar hasta el final”, concluyó López.

📹 ¡Lo mejor del partido de ida está aquí! Antigua 🆚 Saprissa#CopaCentroamericana pic.twitter.com/uqCRAovhDS — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 25, 2024

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, lamenta las oportunidades desperdiciadas

Por su parte, el entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, se mostró insatisfecho con el resultado, reconociendo que su equipo tuvo las oportunidades para llevarse la victoria, pero falló en momentos clave, en particular con los dos penales fallados.

“El resultado, no digo que es malo, pero hicimos todos los méritos para ganar. No puedo hablar de lo que dejamos de hacer. Fue un buen partido ante un gran rival, en un terreno difícil. Lamentablemente, no marcamos las ocasiones de gol, entre esas los tiros de penal. Es fútbol y fallamos”, dijo Quesada al finalizar el encuentro.

Saprissa y Antigua se volverán a ver las caras el próximo martes 1 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.