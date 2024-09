Manchester City deja puntos por segunda jornada consecutiva

El Manchester City, sin su jugador clave Rodri, ha demostrado que no es el mismo equipo en su visita al Newcastle United. Los de Pep Guardiola dejaron escapar dos puntos cruciales en St. James’ Park en un empate 1-1, en lo que fue su primer gran examen sin el mediocampista español, quien estará fuera por el resto de la temporada debido a una rotura del ligamento cruzado en la rodilla derecha.

Guardiola confió el centro del campo a una combinación inusual, con Rico Lewis y Mateo Kovacic encargados de gestionar la medular, mientras que Ilkay Gündogan se colocó más adelantado, en una posición de media punta. El plan parecía funcionar de inicio, y fue Josko Gvardiol, defensor croata, quien adelantó al City en el marcador con un gol que parecía propio de un delantero. Sin embargo, un error en la segunda parte por parte del portero Ederson, que cometió un penalti sobre Anthony Gordon, le permitió al Newcastle igualar el partido.

A strong showing from @NUFC to frustrate @ManCity and earn a point at St James’ Park 🤝 #NEWMCI pic.twitter.com/w4H5hQ5UdF

El Manchester City, acostumbrado a dominar el juego de principio a fin, se encontró en apuros desde el inicio. Sin la estabilidad que Rodri proporciona en el centro del campo, el equipo nunca logró controlar el ritmo del partido como acostumbra. El Newcastle, con un ataque compuesto por jugadores rápidos como Harvey Barnes, Jacob Murphy y Gordon, generaba constante peligro y daba la sensación de que podían marcar en cualquier momento.

A pesar del descontrol, el City se adelantó en el marcador en el minuto 34 gracias a una brillante jugada de Jack Grealish. El extremo inglés, que en las últimas semanas ha visto reducido su protagonismo, desbordó por la banda izquierda y lanzó un pase preciso a Gvardiol. El defensor croata, conocido por sus habilidades en ataque, recortó a Dan Burn con la zurda y definió con la diestra para marcar su quinto gol desde abril, consolidándose como el defensa más goleador de la Premier League en este periodo.

La euforia de Guardiola en la banda dejó claro lo importante que era ese gol en un estadio tan complicado como St. James’ Park. Poco después, Gündogan tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja tras un error del portero Nick Pope, quien se encontraba fuera de su posición, pero el alemán no supo aprovechar y su disparo no logró superar al guardameta rival.

El City mantenía la ventaja hasta el minuto 57, cuando Gordon se infiltró entre los defensores centrales del equipo de Manchester. Ederson, en un intento desesperado por detenerlo, derribó al delantero dentro del área, cometiendo un claro penalti. El propio Gordon fue el encargado de ejecutar la pena máxima, engañando a Ederson con un disparo preciso para poner el empate 1-1.

El equipo de Guardiola todavía tuvo que sufrir más, ya que instantes después del gol, el VAR revisó una posible falta de Kovacic sobre Joelinton dentro del área. Afortunadamente para el City, el árbitro Jarred Gillett y el VAR decidieron no señalar un segundo penalti, aunque el contacto fue evidente.

Tras el empate, el Manchester City dispuso de varias oportunidades para recuperar la ventaja, pero no lograron concretar ninguna de ellas. Phil Foden, en una volea que le quedó demasiado centrada, y Bernardo Silva, con un potente disparo que Pope desvió con una gran parada, estuvieron cerca de dar la victoria a los ‘Sky Blues’. Sin embargo, el marcador no se movió y el City tuvo que conformarse con un punto, dejando el liderato de la Premier League al descubierto.

Con este empate, el Manchester City suma 14 puntos en la tabla, pero su posición en la cima corre peligro. Tanto el Liverpool como el Aston Villa, que cuentan con 12 puntos cada uno y aún deben disputar sus partidos correspondientes de la jornada, tienen la oportunidad de superar al equipo de Guardiola y arrebatarle el liderato.

Newcastle draw level at home to Man City!

Anthony Gordon won the penalty and then stepped up to score from the spot past Ederson. Game on. 😤#NEWMCI pic.twitter.com/XQsjU7qgLK

— Premier League (@premierleague) September 28, 2024