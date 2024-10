Fallece Johan Neeskens, leyenda del fútbol neerlandés, a los 73 años

El mundo del fútbol está de luto por la pérdida de Johan Neeskens, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del balompié neerlandés, quien falleció a los 73 años. La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) anunció la triste noticia del fallecimiento de Neeskens, quien dejó un legado imborrable tanto en su país como en el panorama internacional.

Johan Neeskens, nacido el 15 de septiembre de 1951, fue una figura clave de la famosa selección de los Países Bajos en la década de 1970, conocida por su estilo de juego innovador, el “fútbol total”. Formó parte del equipo que alcanzó la final del Mundial de 1974 en Alemania y nuevamente en 1978 en Argentina. Aunque los neerlandeses no lograron alzarse con el título en ninguna de las dos ocasiones, Neeskens fue admirado por su tenacidad, su capacidad para cubrir todo el campo y su precisión desde el punto penal, donde marcó uno de los goles más recordados en la final de 1974 ante Alemania Federal.

Junto a figuras legendarias como Johan Cruyff y Ruud Krol, Neeskens ayudó a cambiar la forma en que el fútbol era jugado y entendido. El “fútbol total” implicaba que cualquier jugador pudiera ocupar diferentes posiciones en el campo, lo que requería habilidades técnicas, tácticas y físicas de alto nivel. Neeskens encarnó perfectamente ese espíritu polivalente, siendo tanto un mediocampista incansable como un defensor confiable.

A nivel de clubes, Neeskens se consolidó como una estrella en el Ajax de Ámsterdam, donde fue parte de uno de los equipos más dominantes de Europa. Bajo la dirección del mítico entrenador Rinus Michels, el Ajax conquistó tres Copas de Europa consecutivas (1971, 1972 y 1973). El trabajo incansable de Neeskens en el mediocampo fue fundamental para el éxito del equipo.

En 1974, Neeskens siguió los pasos de Cruyff y fichó por el FC Barcelona, donde continuó brillando. En el club catalán, jugó cinco temporadas, ganándose el cariño de la afición por su entrega y compromiso en cada partido. Aunque no consiguió replicar los mismos títulos que logró con el Ajax, su impacto en el equipo y en la liga española fue profundo. Su estilo de juego y personalidad lo convirtieron en un ídolo del Camp Nou.

Tras su retiro como jugador profesional, Neeskens continuó vinculado al fútbol como entrenador y asistente técnico. Trabajó en equipos como el FC Barcelona, asistiendo a su amigo Johan Cruyff durante la etapa dorada del “Dream Team”, y en diversas selecciones y clubes alrededor del mundo. Su pasión por el deporte nunca disminuyó, y siempre fue recordado por su conocimiento táctico y su habilidad para inspirar a las nuevas generaciones.

El anuncio de su fallecimiento fue acompañado por emotivos mensajes de condolencias de diversas figuras del fútbol. La KNVB expresó su profundo pesar en redes sociales: “La KNVB ha recibido con gran tristeza la noticia del inesperado fallecimiento de Johan Neeskens. Johan fue uno de nuestros grandes de todos los tiempos. Le echaremos mucho de menos”. Además, la federación extendió su apoyo a la familia de Neeskens: “Deseamos a su esposa Marlis, a sus hijos Christian, Tamara, Bianca y Armand, a sus nietos Djoy y Lovée, a sus seres queridos y amigos mucha fuerza para sobrellevar esta gran pérdida. Descansa en paz, Johan”.

Clubes como el Ajax y el FC Barcelona también rindieron homenaje a su leyenda. El Ajax lo recordó como “una piedra angular de nuestro equipo más exitoso”, mientras que el Barcelona resaltó su “dedicación y lucha” que lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos por la afición blaugrana.

We are deeply saddened to hear about the passing of Johan Neeskens. Our thoughts are with his family at this time ♥️

Rest in peace, Ajax legend. pic.twitter.com/IXsuVCHDee

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 7, 2024