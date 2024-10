Representante centroamericana renuncia al Miss Grand International por esta polémica razón

Macarena Chamberlain, la reina de belleza costarricense, renunció a su participación en el Miss Grand International. Cabe resaltar que dicho certamen se celebra en Tailandia, en donde las candidatas llegaron desde septiembre pasado.

En un comunicado publicado en las redes sociales del certamen local, la joven de 20 años explicó las razones del porque abandonaba la competencia. Y es que, a pesar de haber participado en algunas actividades oficiales del concurso, tomó la “difícil decisión” de retirarse para priorizar su salud física y mental.

“Mi salud mental y física se han visto seriamente afectadas en las últimas horas debido a cambios de última hora que ha implementado la organización”, detalló.

Además, agregó: “Si bien entiendo y agradezco la buena intención de Miss Grand International para mejorar la experiencia de las candidatas, para mí ha sido demasiado complicado adaptarme a estas situaciones”.

Asimismo, la reina de belleza agregó: “Mi bienestar debe ser una prioridad siempre y en todo momento”.

Guatemala en el Miss Grand International…

Eso sí, la modelo no mencionó a cuáles cambios en particular se refería cuando dio sus declaraciones. Maca, como le dicen de cariño, no ve esta decisión como una derrota o como el final de una etapa, más bien la joven vecina de Escazú afirma que este es “el comienzo de nuevos proyectos”.

Asimismo, la joven modelo agradeció a su familia, a todos los que la “han apoyado en este viaje”. Por parte de Guatemala, Tokyo Gonzalo continúa realizando un excelente papel en la famosa competencia.

La reina guatemalteca ha logrado acaparar las miradas y se ha convertido en una de las favoritas del certamen. Será el próximo 25 de octubre cuando se lleve a cabo la gran final del certamen que reúne a una gran cantidad de mujeres hermosas de todo el mundo.

Sin lugar a duda, Tokyo realizará un excelente papel en la competencia.