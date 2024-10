Harris: “Trump no tiene idea de lo que está diciendo cuando se trata de la salud de las mujeres”

La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, afirmó que su rival republicano, el expresidente Donald Trump, “no sabe de lo que habla” cuando se trata de la salud de las mujeres.

“Cuando escuchas a Donald Trump hablar, cada vez resulta más claro que no tiene ni idea de lo que está diciendo cuando se trata de la salud de las mujeres en EE. UU.”, afirmó Harris, durante un mitin en Green Bay, Wisconsin.

When you listen to Donald Trump talk, it becomes increasingly clear: He has no idea what he’s talking about when it comes to women’s health care. pic.twitter.com/riFNMgZXNb

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 18, 2024