La ‘osadía y alegría’ de Neymar volvió a los terrenos de juego

El 18 de octubre de 2023 será recordado como una de las fechas más dolorosas en la carrera de Neymar Jr. Durante un partido de las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de 2026 entre Brasil y Uruguay, el astro brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado, una de las lesiones más temidas en el mundo del fútbol. Aquel fatídico incidente no solo significó su salida del partido, sino también una larga pausa en su brillante carrera. Tras más de un año de inactividad, el regreso de Neymar a las canchas ha sido uno de los momentos más esperados por sus seguidores y por los amantes del fútbol mundial.

Inicialmente, se esperaba que Neymar pudiera regresar en agosto de 2024. Sin embargo, por diversas circunstancias que incluyeron retrasos en su rehabilitación y la prudencia del cuerpo médico para evitar una recaída, su vuelta fue aplazada hasta el 21 de octubre de 2024. Fueron 369 días de angustia, trabajo físico y mental para superar el calvario de una lesión que puso en jaque su futuro deportivo. No obstante, fiel a su estilo, Neymar nunca perdió la fe y siempre dejó claro que volvería más fuerte.

