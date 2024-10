Zayn Malik suspende gira tras la muerte de Liam Payne

A través de sus redes sociales, Zayn Malik anunció su decisión de posponer la etapa estadounidense de su reciente gira tras la muerte de Liam Payne.

“Dada la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense de la gira STAIRWAY TO THE SKY”, dijo el cantante en X.

Given the heartbreaking loss experienced this week, I’ve made the decision to postpone the US leg of the STAIRWAY TO THE SKY Tour. The dates are being rescheduled for January and I’ll post them as soon as it’s all set in the next few days. Your tickets will remain valid for the…

— zayn (@zaynmalik) October 19, 2024