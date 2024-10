Worldcoin ahora será “World”. Se expande en América Latina y llegará a Brasil, Costa Rica y Panamá

La red World, conocida anteriormente como Worldcoin, continúa su expansión en la región y antes de fin de año iniciará operaciones en Brasil, Costa Rica y Panamá, acercando a más latinos la posibilidad de una internet segura, privada y con mayor inclusión financiera. Así lo confirmó el equipo de Tools For Humanity, la empresa de tecnología colaboradora de la red World, durante la conferencia inaugural de su primer evento global en San Francisco, California.

En lo que va de 2024, World llegó a otros cinco países de América latina: Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala y República Dominicana. Allí ya está a disposición el protocolo diseñado para convertirse en la red digital financiera e identitaria más grande del mundo, que proporciona una prueba de humanidad (PoH) y permite a los usuarios controlar sus datos personales. Fuera de la región, este año también desembarcó en Austria, Malasia y Polonia.

Desde el lanzamiento de sus servicios de verificación de humanidad, más de 6,9 millones de personas han verificado su World ID, un pasaporte digital que permite distinguir la actividad humana en línea a través del proceso de prueba de humanidad. Además, cerca de 15 millones de personas han descargado la World App y se han realizado más de 148 millones de transacciones a través de esta billetera digital. World ID ya cuenta con usuarios en más de 160 países.

Flagships locations: una nueva experiencia hacia el futuro

Para contribuir a la educación de los usuarios sobre la importancia de las pruebas de humanidad en la era de la IA, la red World abrirá este año en México y Argentina sus primeros locales insignias o flagship locations en el mundo. Estos estarán ubicados en la Colonia Roma de la Ciudad de México y en el Shopping Abasto de Buenos Aires.

“Los usuarios podrán explorar las tecnologías de World en estas tiendas y tener una experiencia significativamente más interactiva. Podrán conversar con nuestros expertos y conocer todo sobre la importancia de crear herramientas que nos permitan distinguir entre humanos y bots en internet preservando el anonimato y la privacidad de las personas”, destacó Martín Mazza, Gerente General para América Latina de Tools For Humanity.

Latinos preocupados por los fraudes online

La expansión regional acompaña una demanda clara de los latinos: más del 60% de los usuarios activos de World está preocupado por fraudes y estafas online por la IA. La cifra trepa al 74,2% en Chile, seguido por México (71,2%), Perú (70,1%), Ecuador (69%), Argentina (64,9%) y Colombia (60,4%).

En este contexto, al menos 3 de cada 10 utilizan herramientas biométricas y en este caso el porcentaje más elevado se registra en Argentina (50,1%) seguido por México (46,8%) y Chile (44,7%). La confianza en la biometría lleva a que casi el 70% se sienta cómodo con el uso de tecnologías de este tipo, según un informe de Tools for Humanity (TFH), la empresa que impulsa el protocolo World y el pasaporte digital que cuenta con diversas formas de verificaciones, entre ellas, el escaneo del iris.

“El ecosistema tecnológico de la región está en expansión y juntos estamos desarrollando y poniendo a disposición las herramientas para que todos estemos preparados para la era de la IA. Cada vez resulta más importante distinguir a humanos de bots y poder navegar en línea de forma segura y con la red World estamos innovando para poder responder a esos desafíos”, destacó Mazza, durante A New World, el primer evento exclusivo global del proyecto que reunió a líderes y jugadores claves del entorno tecnológico en inteligencia artificial, web3 y transformación digital en San Francisco, California.

Fundación World

La Fundación World es una organización sin fines de lucro que actúa como administradora de la red World. También es propietaria y gestiona la mayoría de los activos relacionados con la marca World, incluyendo la propiedad intelectual del Orb y la tecnología de código abierto de la red.

Sobre la Red World

Inicialmente desarrollada por Sam Altman, Alex Blania y Max Novendstern, la red World está diseñada para ser la infraestructura pública de identidad y financiera más grande e inclusiva del mundo, accesible para todos: una red abierta respaldada por una comunidad global de desarrolladores, individuos, economistas y tecnólogos. Administrada por la Fundación World, el proyecto tiene como objetivo expandir la participación y la accesibilidad económica a nivel global.

Sobre Tools For Humanity

Tools For Humanity (TFH) es una empresa tecnológica global establecida para acelerar la transición hacia un sistema económico más justo. Lideró el desarrollo inicial de la red World y opera la World App, pero no tiene otra afiliación con la red World y se rige de manera completamente independiente de la Fundación World. Con el tiempo, TFH continuará desarrollando herramientas importantes que apoyen la red World y más allá. Tools For Humanity Corporation es una corporación de Delaware (EE.UU.) con sede en San Francisco, California. Para más información, visite: https://www.toolsforhumanity.com.