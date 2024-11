Filtran supuesto audio del director de Miss Panamá criticando a Sheynnis Palacios

La Organización de Señorita Panamá se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras la descalificación de Italy Mora como Miss Panamá 2024.

Ahora, la joven denunció una serie de irregularidades y falta de apoyo, lo que llevó a la organización a retirarle el título de Miss Panamá.

La controversia se intensificó con la filtración de audios y en uno de ellos supuestamente el director de Miss Panamá realizó comentarios denigrantes sobre la la Miss Universo, Sheynnis Palacios, generando un gran revuelo en las redes sociales.

El audio, que se presume fue grabado en agosto pasado durante la visita de la reina universal a Panamá para coronar a Italy Mora como Miss Universo Panamá, revela comentarios del director nacional dando la orden de no servir alimentos a Sheynnis Palacios.

“Ella no puede comer nacatamales ni nada eso porque acá entre tú y yo tiene como 40 libras de más. Lo que Sheynnis no puede hacer es que va a comer nada de lo que está ahí, si acaso probará un pedacito de algo”, se escucha en el audio.

Aparentemente los comentarios de crítica contra Sheynnis Palacios y previamente contra Italy Mora, no han pasado desapercibidos entre los seguidores del famoso certamen de belleza.

Pero la controversia de la ex Miss Panamá sigue creciendo, ya que Mora aseguró que hasta ahora no se le ha entregado un documento oficial comunicándole su destitución. “Solo quiero la carta formal de mi destitución porque por redes sociales no se destituye a nadie”, afirmó.

