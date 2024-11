Gala Montes revela que no estudió diversificado y de que ya no es amiga de Briggitte

Gala Montes, una de las participantes más comentadas en La Casa de los Famosos México, recientemente compartió detalles personales sobre su vida. Lo anterior, sorprendió a muchos, ya que la joven reveló que no terminó la preparatoria, lo que equivale a diversificado en Guatemala.

A pesar de su éxito en el entretenimiento desde joven, la actriz admitió que, en lugar de seguir la educación convencional, se enfocó en su carrera profesional. Asimismo, detalló que su carrera le permitió desarrollar habilidades en otros campos, como los negocios internacionales.

Este comentario generó un revuelo entre sus seguidores, quienes no esperaban que una figura tan mediática tuviera una trayectoria académica no tradicional. Sin embargo, su éxito en la pantalla demuestra que la educación formal no siempre es el único camino hacia el éxito profesional.

Además, Gala también abrió el tema de su distanciamiento con Briggitte Bozzo, otra participante del mismo reality show. Aunque ambas compartían una relación cercana antes de su participación en el programa, los conflictos y diferencias personales tras el show las llevaron a distanciarse.

Gala explicó que la incongruencia de Briggitte fue la principal razón detrás de su alejamiento, ya que sus comportamientos después de salir del programa le generaron una gran decepción​. Aunque en un principio Gala negó los rumores de una disputa, recientemente dejó claro que ya no comparten la misma amistad.

Además, aseguró que ya no puede convivir con alguien que muestra comportamientos contradictorios y que, según ella, actúa de manera deshonesta​ Esto marca un giro importante en las relaciones entre las excompañeras de reality, quienes hasta hace poco parecían inseparables.

Pero eso no fue todo, ya que la famosa también acusó a su mamá de quererle robar dinero. En la misma entrevista, Gala Montes reveló experiencias dolorosas relacionadas con trastornos alimenticios.