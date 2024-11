El Salvador se acerca a la Liga A de Nations League y Copa Oro 2025

La selección de futbol de El Salvador venció ayer por 1-0 a Bonaire y se afianzó como líder del grupo A de la Liga de Nacional, quedó más cerca de clasificarse a la Copa Oro 2025 y de ascender a la Liga A de la Concacaf.

Con este resultado, los salvadoreños llegaron a 12 puntos en el grupo A de la Liga B, dos más que San Vicente y las Granadinas, que derrotó por 2-1 a Montserrat.

Un empate de San Vicente y las Granadinas en la jornada del domingo le daría un cupo a los salvadoreños, que se enfrentarán con Montserrat.

Los dirigidos por el español David Dóniga, que no ganaban en su feudo desde junio de 2022, dominaron el partido de principio a fin y únicamente los postes y una destacada actuación del portero visitante, Denyor Cicilia de 17 años, evitaron un marcador más amplio.

Pese a controlar el balón, la Selecta se vio lenta en su traslado y su ofensiva se concentró por las bandas, con pocos centros precisos.

Además del equipo rival, los salvadoreños tuvieron que jugar contra la presión de su afición, que los silbó en varias ocasiones hasta que los cambios de Dóniga dieron resultado, inyectado velocidad.

Un cabezazo del ariete Styven Vásquez, que le ganó la posición a sus rivales, puso el gol de la victoria y apaciguó los nervios locales al minuto 83.

Esta victoria le permitió a Dóniga romper con una racha de más de dos años sin ganar de local, anteriormente había vencido la de no ganar ningún partido amistoso u oficial, que también duró más de dos años.

