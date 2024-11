Brad Pitt sufre aparatoso “desmayo” en el Gran Premio de Las Vegas

El famoso actor estadounidense, Brad Pitt se desmayó durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Pero no se alarmen. El desvanecimiento del famoso actor era parte del guión de una película en la que interpreta el papel de Sonny Hayes, piloto del ficticio equipo de APX GP.

En las imágenes, que fueron grabadas desde las gradas por espectadores, se puede ver como Brad Pitt sale aturdido y tambaleándose de un Fórmula 1 hasta desmayarse sobre el circuito. Sonny Hayes, el papel interpretado por Pitt, es un veterano piloto que regresa a la Fórmula 1 para formar parte de un escudería junto a una joven promesa.

@marca.com 🎬🏎️ Brad Pitt se desmaya en el GP de F1 de Las Vegas… A modo de ensayo 😯 ♬ The Thrill of Victory – ALEKSANDAR KIPROV

El propio Brad Pitt reveló en una entrevista con Martin Brundle que “interpreta a un piloto que corría en los 90’s” pero éste “sufre un choque horrible y desaparece”. A Brad Pitt y al equipo de la película se les ha podido ver en distintos Grandes Premios del Mundial de Fórmula 1 grabando diferentes escenas para la película.

El piloto Lewis Hamilton y el propio Brad Pitt son productores de la película, cuya próxima parada en la F1 será Abu Dhabi.

¿Cuándo se estrena la película que es protagonizada por Brad Pitt?

Para todos aquellos que estén interesados en disfrutar de la historia de Sonny Hayes deberán esperar al 27 de junio del 2025. Esa es la fecha en la que está programado el estreno de la película de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt.

Un detalle importante es que se podrá disfrutar a través de la plataforma de Apple TV. Por lo que si no se tiene pagada la suscripción no se podrá disfrutar del largometraje.

