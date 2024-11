Casi dos años después, Presnel Kimpembe vuelve a una convocatoria del PSG

Presnel Kimpembe, defensor central del París Saint-Germain (PSG) y campeón del mundo con Francia en 2018, está listo para dar un paso crucial en su recuperación tras un periodo marcado por un calvario de lesiones que lo alejó de los terrenos de juego durante más de un año. Este regreso simboliza no solo la resiliencia de un jugador de élite, sino también la importancia de la fortaleza mental en el fútbol profesional.

El calvario de Kimpembe comenzó en febrero de 2023, durante un encuentro de la Ligue 1 contra el Olympique de Marsella, cuando una grave lesión en el tendón de Aquiles lo obligó a salir del campo en camilla. La lesión resultó ser un golpe devastador para el jugador, quien, a sus 29 años, se encontraba en un momento crucial de su carrera.

🇫🇷🤕 Presnel Kimpembe shows the reality of his most recent injury…

He suffered an achilles tendon rupture which has kept him out of action for 400+ days.

The photo is the back of his foot all stitched up. Sending strength to him. ❤️ pic.twitter.com/JeIXS0UOD3

