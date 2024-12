El Liverpool agrava la crisis del Manchester City

El Manchester City parece no encontrar la brújula en una temporada que se ha tornado sombría para el equipo dirigido por Pep Guardiola. Los actuales campeones del futbol inglés sumaron su séptimo partido consecutivo sin victoria tras caer 2-0 ante un Liverpool en estado de gracia. Este descalabro agrava una racha preocupante para los “Cityzens”, quienes acumulan seis derrotas y solo un empate en sus últimos encuentros.

La primera estocada del Liverpool llegó rápidamente, cortesía de Cody Gakpo, quien aprovechó un pase preciso de Mohamed Salah para abrir el marcador apenas al minuto 12. El City intentó reaccionar, pero se encontró con una sólida defensa de los “Reds” y con un Kelleher impecable bajo los tres palos. En el segundo tiempo, Mohamed Salah selló el triunfo desde el punto penal al minuto 77, dejando sin respuesta a un equipo de Guardiola que lució sin ideas y con una evidente falta de confianza.

Liverpool go 9 points clear at the top of the Premier League, and 11 points clear of Man City 💪#LIVMCI pic.twitter.com/srZVBVpQ7M

— Premier League (@premierleague) December 1, 2024