Guinea-Conakri: Al menos 56 muertos tras enfrentamientos en un partido de fútbol

Un partido de fútbol en la ciudad de Nzérékoré, Guinea-Conakri, se convirtió en escenario de una tragedia el pasado domingo, dejando al menos 56 muertos y decenas de heridos tras enfrentamientos entre aficionados. El Gobierno de transición informó a través de la radiotelevisión pública RTG que los disturbios comenzaron durante la final de un torneo local en el que se enfrentaban los equipos de Nzérékoré y Labé.

Según las autoridades, las protestas se desataron cuando una decisión arbitral generó descontento entre los seguidores del equipo visitante. Los disturbios iniciaron con el lanzamiento de piedras hacia el campo, lo que llevó a una respuesta policial con gases lacrimógenos. El caos provocó estampidas fatales entre los miles de espectadores presentes en el Estadio 3 de Abril.

El general Mamadi Doumbouya, presidente de transición de Guinea, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos y asignar responsabilidades. Además, aseguró que se ha desplegado una misión de emergencia liderada por el primer ministro para evaluar las consecuencias y coordinar la asistencia médica a los heridos. “Hacemos un llamamiento a la calma y la serenidad en este momento de dolor”, declaró Doumbouya.

Medios locales reportaron que el encuentro formaba parte de un torneo organizado en honor al propio presidente de transición, quien asumió el poder tras un golpe de Estado en septiembre de 2021. La tragedia ha puesto de manifiesto las tensiones sociales y la falta de protocolos de seguridad en eventos multitudinarios en el país.

Este incidente subraya la necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad en los estadios y garantizar el control de multitudes para evitar que situaciones similares se repitan. La comunidad internacional y diversas organizaciones humanitarias han comenzado a expresar su solidaridad con Guinea-Conakri, mientras el país enfrenta las consecuencias de esta devastadora tragedia.

