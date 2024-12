Capitán del Ispwich Town se niega a llevar brazalete en apoyo a la comunidad LGBT

El capitán del Ipswich Town, Sam Morsy, ha generado polémica tras negarse a portar el brazalete con los colores de la bandera arcoíris durante la campaña “Stonewall Rainbow Laces”, promovida por la Premier League para apoyar la inclusión y visibilidad de la comunidad LGBT.

Esta iniciativa, que se llevó a cabo entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre, busca fomentar el respeto y la diversidad en el deporte, siendo el uso del brazalete uno de sus gestos simbólicos más representativos. Morsy justificó su decisión citando sus creencias religiosas, lo que ha dividido las opiniones entre los aficionados y analistas deportivos.

Ipswich have released a statement after captain Sam Morsy opted not to wear the rainbow armband which signifies the Premier League’s Rainbow Laces campaign. pic.twitter.com/WW7jMQ0nCi

El Ipswich Town emitió un comunicado oficial en el que expresó su respaldo tanto a la campaña como a su capitán. “Somos un club completamente inclusivo que da la bienvenida a todo el mundo. Apoyamos la campaña de la Premier League y a la comunidad LGBT por su promoción de la inclusión”, declaró el club. Asimismo, destacaron actividades recientes en colaboración con organizaciones LGBT, como visitas de jugadores a sesiones de fútbol inclusivas y acciones conjuntas con otros equipos. Sin embargo, también enfatizaron su respeto hacia la postura personal de Morsy.

La decisión del capitán egipcio lo convirtió en el único jugador de entre los veinte capitanes de la Premier League en no sumarse a esta iniciativa durante el pasado fin de semana. Esto ha desatado debates en redes sociales y medios de comunicación, donde algunos defienden su derecho a la libertad de expresión y de religión, mientras otros lo critican por no alinearse con los valores de inclusión promovidos por la liga. Este caso reabre la conversación sobre cómo equilibrar las convicciones personales con las responsabilidades sociales en un entorno deportivo globalizado.

Ipswich Town captain Sam Morsy chose not to wear a rainbow armband during Saturday’s defeat to Nottingham Forest due to his religious beliefs.

The 33-year-old midfielder was the only captain in the Premier League not wearing a rainbow armband across Rainbow Laces weekend, an… pic.twitter.com/936HX7mVu9

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 2, 2024