Michail Antonio, jugador del West Ham, involucrado en fuerte accidente

El West Ham United ha confirmado que su delantero, Michail Antonio, estuvo involucrado en un accidente automovilístico este sábado 7 de diciembre. La noticia causó gran preocupación entre los seguidores del club, especialmente después de que el nombre del jugador se vinculó a rumores que comenzaron a circular en redes sociales. El incidente ha dejado a los aficionados y al entorno del club en vilo, esperando más detalles sobre el estado de salud del jugador.

El West Ham emitió un comunicado oficial en el que confirmó la noticia: “El West Ham United puede confirmar que el delantero Michail Antonio ha estado involucrado hoy en un accidente de tráfico”. La institución también expresó su apoyo, asegurando que “los pensamientos y oraciones de todos en el club están con Michail, su familia y amigos en este momento”.

Club Statement

West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.

The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.

The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd

