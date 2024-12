Nani cuelga los botines a los 38 años

El portugués Luís Carlos Almeida da Cunha, más conocido como Nani, anunció este domingo, a los 38 años, el final de su carrera futbolística, durante la que representó a equipos como el Valencia o el Manchester United.

En una publicación en sus redes sociales, Nani escribió que “ha llegado el momento de decir adiós” después de “tantos recuerdos inolvidables”. “Es hora de pasar página y centrarme en nuevos objetivos y sueños”, escribe el exinternacional portugués.

Nani regresó a Portugal a principios de esta temporada para representar al club de su ciudad natal, el Estrela da Amadora, pero no participó en los últimos partidos del equipo por el fallecimiento de su padre a finales de noviembre.

El antiguo extremo se formó en la cantera del Sporting de Portugal, con el que debutó como profesional, y luego se marchó al Manchester United, donde fue compañero de equipo de su amigo Cristiano Ronaldo.

En Old Trafford pasó ocho temporadas, en las que ganó cuatro ligas inglesas y una Liga de Campeones, entre otros trofeos.

Representó al Valencia durante una temporada, la 2016/2017, y en sus 26 partidos marcó cinco goles y dio siete asistencias.

Volvió al Sporting en dos ocasiones (2014/2015 y 2018) y también jugó en el Fenerbahçe y el Adana Demirspor turcos, el Lazio y el Venezia italianos, el Orlando City estadounidense y el Melbourne Victory australiano.

Fue internacional 112 veces con Portugal y ayudó a las ‘quinas’ a ganar el primer gran trofeo de su historia, la Eurocopa de Francia 2016.

The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR

— Nani (@luisnani) December 8, 2024