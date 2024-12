El dominicano Juan Soto firma el contrato más grande en la historia del deporte

El dominicano Juan Soto ha marcado un nuevo récord en el mundo del deporte al firmar un contrato de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York. Este acuerdo histórico supera el previo récord de 700 millones por 10 años que estableció Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles en 2023. La noticia, confirmada este domingo por medios estadounidenses, coloca a Soto como la nueva estrella del equipo neoyorquino y reafirma su posición como uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas.

El contrato de Soto no solo se distingue por su monto, sino también por sus condiciones. Según informó la cadena ESPN, el acuerdo no incluye pagos diferidos, como en el caso de Ohtani, y cuenta con cláusulas que podrían elevar la cifra final por encima de los 800 millones de dólares. Además, el pelotero dominicano tendrá la opción de salir del contrato después de cinco años, una medida que le permite flexibilidad y un potencial ajuste salarial en el futuro.

