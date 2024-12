ConcaChampions: ¿En qué fase podría darse un Inter Miami-Antigua?

Previo al sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, el cual se realizó esta noche en Miami, Florida, Estados Unidos, uno de los aspectos llamativos era el saber quién sería el rival del Inter Miami de Lionel Messi. La afición guatemalteca y del Antigua G. F. C. tenían una leve esperanza de que su serie fuera ante las “Garzas”.

Los destinos del Inter Miami y del Antigua G. F. C. quedaron muy separados y deberán hacer un camino largo para medir fuerzas.

El equipo “Panza Verde” de la Liga Guate Banrural quedó en la serie 8, y su rival es el Seattle Sounders de la Major League Soccer. Por su parte, las “Garzas” de la MLS quedaron en la serie 2 y su rival será el Sporting Kansas City de la liga estadounidense.

Inter Miami de Lionel Messi y Antigua G. F. C. quedaron a los extremos del fixture por lo que es imposible que exista un enfrentamiento antes de que se de la final.

Ambos clubes tendrán un camino distinto en la ronda uno, octavos de final, cuartos de final y semifinales. La única opción para ver a Lionel Messi, el mejor jugador del planeta, medirse al Antigua G. F. C. sería en una final.

Tradicionalmente el máximo torneo de la región de la Concacaf ha sido esquivo para los representativos guatemaltecos. Y prácticamente en la actualidad deben conformarse solo con ser parte de una serie y luego despedirse de forma prematura.

Eso hace que el duelo Messi-Antigua sea un sueño para esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

El camino del Antigua G. F. C. para la final sería, primero eliminar al Seattle Sounders en primera ronda, en octavos de final al ganador de la serie Cruz Azul- Real Hope. En cuartos de final, tendría que superar al América, Guadalajara o Cibao. Y por último, en semifinales debería dejar superar a un equipo de alta tradición ya sea Los Angeles Galaxy, Cincinnati o Tigres.

The journey to the 2025 Concacaf Champions Cup has officially begun. 🙌⚽

Who will be crowned champion? 🏆 pic.twitter.com/90snnqn6g7

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 11, 2024