Javier López comunica que él sigue al frente de Antigua G. F. C.

Luego de darse a conocer por varios medios de comunicación la noticia relacionada a la no continuidad del director técnico español, Javier López, al frente del Antigua G. F. C., éste se pronunció a través de un comunicado donde deja en claro que él aún no ha firmado ningún documento que lo desligue al cuadro “Panza Verde”.

En horas de la noche del jueves 12 de diciembre, Javier López comunicó mediante una carta en su red social de Instagram que, no ha firmado ningún tipo de acuerdo para desvincularse del club antigua G. F. C.

“Queridos ‘Panza Verdes’ quería informarles por este medio que ante las constantes informaciones y rumores que circulan en diferentes redes sociales en la que se hace mención a mi salida del club por supuestos motivos personales, familiares y deportivos, no he firmado ningún tipo de acuerdo para desvincularme del club Antigua G. F.C.”, dice parte del comunicado.

Asimismo, Javier López asegura que: “Mantengo contrato hasta el próximo 30 de mayo de 2025, siendo mi intención tal y como declaré tras el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Nacional”

Declaración de Javier López tras el partido ante Xelajú M. C.: “Yo tengo un contrato que tiene este torneo y el siguiente, y de mi parte la intención es continuar con el equipo como ya lo hemos hablado en varias ocasiones”.

Además, el técnico europeo deja en claro: “Tras el lógico periodo de descanso volveré a los entrenamientos del equipo para preparar los desafíos que nos esperan a nivel internacional y nacional de enero a mayo del 2025”.

Falta confirmación de la directiva

El pasado lunes, surgió la noticia que Javier López había tomado la decisión, junto al club, de ya no continuar con el equipo “Panza Verde”, situación que fue desmentida a través por un comunicado por el propio estratega colonial.

Dicha versión fue manejada por un medio local que da seguimiento al Antigua G. F. C., y en el cual se informó: “El técnico español Javier López no va más como director técnico de Antigua GFC. La noticia se ha confirmado el medio día de este martes 10 de diciembre de 2024, a pocos días de la eliminación de Antigua GFC del Torneo Apertura 2024 de Liga Nacional”.

En dicha versión, se indicaba que solo hacía falta la oficialización por parte de la junta directiva, misma que hasta este viernes 13 de diciembre no se ha pronunciado.

Para el técnico Javier López la situación es clara: Él no ha firmado ningún documento que lo desvincule a la institución, pero falta la versión más importante y la que manda en el club: La de junta directiva.

Al momento en que se pronuncie la directiva a favor o en contra de la continuidad de Javier López, se informará en su debido momento.

El silencio de los dirigentes también ha llevado a cierta parte de la prensa, a decirse que Mauricio Tapia, técnico argentino del Deportivo Marquense habría renunciado a los “Leones Amarillos del Occidente”, supuestamente para dirigir a los coloniales.