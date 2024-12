Afición de Cobán cumple previo a la final de ida del Apertura 2024

La pasión por Cobán Imperial quedó nuevamente en evidencia este sábado 14 de diciembre, cuando cientos de aficionados, desafiando el frío de la madrugada, se dieron cita desde las 4:00 AM en las taquillas del Estadio Verapaz José Ángel Rossi. Su objetivo era claro: asegurar un lugar para presenciar la final de ida del Torneo Apertura 2024, un partido que podría acercar al equipo a su tan anhelado tercer título de la Liga Nacional de Guatemala.

La venta de boletos inició a las 6:00 AM, pero el fervor no decayó en ningún momento. Para las 10:00 AM, ya se podía observar un nutrido grupo de seguidores instalados en las gradas del estadio, anticipando el inicio del gran duelo. Los colores azul y blanco, representativos del equipo cobanero, comenzaron a llenar cada rincón del recinto, creando un ambiente que prometía ser electrizante. La conexión entre el equipo y su afición se hizo evidente, demostrando que, en momentos cruciales como este, el apoyo es más fuerte que nunca.

#Apertura2024 | 🗣️🔵 Aficionados cobaneros dan su vaticinio para la final de ida del Torneo Apertura 2024 🏆 📹: Alex Meoño. pic.twitter.com/VtIZCfmYn2 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 14, 2024

Fidelidad de la afición de Cobán

Con el pasar de las horas, los graderíos del Verapaz se convirtieron en un mar azul, reflejo del amor incondicional de una hinchada que nunca abandona. Este respaldo es especialmente significativo en una final inédita para el fútbol guatemalteco, en la que Cobán Imperial busca escribir una página gloriosa en su historia. La afición sabe que su aliento puede marcar la diferencia, y cada cántico y ovación resuena como un impulso hacia la victoria.

El inicio del partido está programado para las 15:00 horas, y se espera que el espectáculo futbolístico esté a la altura de las expectativas. Para los cobaneros, esta final es mucho más que un juego: es una oportunidad para consolidar su lugar en la élite del fútbol nacional, arropados por una afición que nunca deja de soñar.