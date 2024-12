Larry Mullen Jr., baterista de U2, revela que padece de extraña enfermedad

El baterista de U2, Larry Mullen Jr., ha confirmado que padece de una extraña enfermedad, se trata de la discalculia, una discapacidad de aprendizaje que le dificulta trabajar y comprender los números.

Mullen Jr. explicó que siempre supo que algo no cuadraba con su forma de manejar los números y que hace poco se dio cuenta. “Siempre supe que algo no estaba bien, no puedo contar y no puedo sumar”, expresó el músico de 63 años a un medio internacional.

“Siempre supe que algo no estaba bien con la forma en que manejo los números. Tengo problemas numéricos. Y hace poco supe que tengo discalculia, que es una subversión de la dislexia. Así que no puedo contar y no puedo sumar”, confesó.

El diagnóstico del baterista sorprende, al ser el ritmo y el pulso los elementos intangibles que definen a un baterista, quienes son el pilar rítmico de una agrupación, por lo que para Larry seguir el tempo exacto se ha convertido en un gran reto diario.

Con esta revelación muchos fans comentan que tal vez ese es el motivo por el que Larry hace “cara de dolor” cuando toca.

“Estoy dolido porque estoy intentando contar las barras. Tuve que encontrar formas para poder hacerlo y contar barras es como escalar el Everest”, admitió.

La discalculia o también llamada “dislexia de los números”, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la capacidad para realizar operaciones básicas como sumar o restar, comprender secuencias, estimar cantidades o medir tiempos.

