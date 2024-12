Este jueves saldrán a la venta las entradas para el Mundial de Clubes 2025

La FIFA ha anunciado que las entradas para el Mundial de Clubes 2025, que se celebrará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio, saldrán a la venta este jueves. Este torneo, que reunirá a los mejores clubes del mundo, promete ser un evento de gran magnitud y la venta de boletos se realizará de manera escalonada para facilitar el acceso a los aficionados. La primera fase de venta para el público general finalizará el 14 de enero, con un sistema que adjudicará los boletos según el orden de adquisición a través de la plataforma oficial FIFA.com/tickets.

La venta escalonada permitirá acceder a las entradas para los partidos de los grupos A y B a partir de las 15:00 GMT, seguidos por los grupos G y H a las 18:00 GMT, los grupos C y D a las 20:00 GMT, y finalmente los grupos E y F a las 22:00 GMT. Las entradas individuales para los 48 partidos de la fase de grupos tendrán un precio inicial de 30 dólares (28,5 euros), aunque este variará según el partido. Este modelo busca garantizar que la mayor cantidad de aficionados puedan asistir a los encuentros de sus equipos favoritos.

