Xelajú vence a Real Estelí y clasifica a cuartos de final

El Xelajú M. C. de Guatemala recibió esta noche al Real Estelí de Nicaragua en la tercera semana de actividades de la Copa Centroamericana Concacaf 2025. El equipo de Amarini Villatoro buscaba su tercera victoria al hilo para sellar de forma anticipada su boleto a cuartos de final, donde también puede buscar boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2026, el torneo más importante de la región.
El estadio Cementos Progreso fue el escenario deportivo que acogió al cuadro altense y a su afición, aunque en esta segunda presentación en casa, la cantidad de seguidores quetzaltecos bajó y no fue la misma que la vez pasada.
Desde el arranque del partido, Xelajú se hizo de la pelota y comenzó a calentar los carburadores para iniciar con la ofensiva desde el pitazo inicial. No pasaban ni tres minutos y los locales ya habían generado dos llegadas con peligro de gol por intermedio de Pedro Báez.
En una corrida en solitario por la banda de la izquierda, Jesús López ganó línea de fondo e hizo un cetro raso para que solo llegara el colombiano Yilton Díaz a empujar el esférico y celebrar el 1-0 a los 6 minutos de que inició el juego.
Al minuto 18 el partido se igualó tras el cobro de un tiro de esquina de los visitantes. Nahúm Gómez centró, Pedro Báez rechazó, la pelota la ganó Carlos Preciado, quien metió un derechazo que fue desviado por Kevin Ruiz para decretar el sorpresivo 1-1. De ahí hasta el cierre del primer tiempo, el partido fue más parejo y ambos clubes tuvieron chances de gol.
Xelajú sentencia
Xelajú estaba obligado a ganar y clasificarse de antemano a cuartos de final para no arriesgar su boleto en fase final, pese a ello, Villatoro no realizó variantes en el entretiempo, algo que sí hizo Otoniel Olivas. Ingresaron Josué Quijano y Byron Bonilla y salieron Bryan Ordóñez y Carlos Preciado, respectivamente.
La segunda parte arrancó con una jugada desaprovechada por Jesús López, quien quedó solo frente al portero Darryl Parker y la falló al 49, al 53 le pasó lo mismo al Real Estelí que no pudo hacer el gol en un mano a mano con Darío Silva.
Tras esos errores en ofensiva, apareció Jorge Aparicio para marcar el 2-1 al 54. López hizo un centro desde el tiro de esquina y la pelota quedó en los pies de Aparicio tras un rechazo, y este de derechazo venció al meta Parker.
Al 74, otra vez Jesús López perdonaba al fallar una clara oportunidad de gol.
Cuando se jugaba el minuto 82, apareció Pedro Báez para el 3-1, y de esta forma firmó una victoria histórica para los quetzaltecos, quienes lograr de forma anticipada el boleto a cuartos de final, siendo el primer equipo de la Copa Centroamericana 2025 en avanzar a la fase final. El partido cerró con gol de William Cardoza al 90+1 para una final contundente y de goleada de 4 por 1.
Xelajú con su boleto a cuartos de final, también tendrá la posibilidad en dos oportunidades para clasificarse a la Copa de Campeones de la Concacaf, edición 2026.
Xelajú a cuartos de final
Con este triunfo, Xelajú llegó a 9 puntos en tres presentaciones y su puntuación perfecta hace que de forma anticipada se clasifique a los cuartos de final, instancia programada para desarrollarse del 23 al 25 de septiembre (juegos de ida) y del 30 de septiembre al 2 de octubre (juegos de vuelta).
Xelajú cerrará su participación en fase de grupos el miércoles 27 de agosto a las 20:00 horas ante Olimpia en Honduras, duelo que determinaría al club que avanza primero y el que va de segundo. Situación importante para definir las llaves de los cuartos de final. La ventaja de ser primer puesto es que podrá cerrar en casa el duelo de cuartos de final, ventaja de jugar con su público.
Los cuatro clubes que lleguen a semifinales clasificarán automáticamente a la Copa de Campeones Concacaf 2026. Los dos cupos restantes se definirán mediante el play-in entre los cuatro equipos eliminados en cuartos de final.