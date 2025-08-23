Xabi Alonso no cierra la puerta a nuevos fichajes

Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, ofreció declaraciones en rueda de prensa que reflejan tanto confianza en la plantilla como prudencia de cara al cierre del mercado de fichajes. El técnico vasco aseguró estar satisfecho con los jugadores que tiene a disposición, aunque no descartó posibles movimientos en los nueve días restantes del mercado de verano. Con la incorporación de refuerzos como Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, Alonso afirmó que el equipo está bien armado, pero insistió en la importancia de "estar siempre preparados" ante cualquier eventualidad.
En relación con el pasado Mundial de Clubes, el estratega pidió dejar atrás ese capítulo y subrayó que su etapa real como entrenador del club comienza ahora. En este sentido, fue consultado sobre la gestión de jugadores como Rodrygo Goes y Vinícius Jr., quienes no tuvieron gran protagonismo en aquel torneo. Alonso aclaró que todas las decisiones son exclusivamente suyas y que cada futbolista tendrá la oportunidad de aportar al equipo en esta nueva temporada.
Xabi Alonso analiza el próximo partido
El entrenador se mostró optimista sobre el estado de Vinícius, minimizando las estadísticas pasadas y destacando que "todos los jugadores son importantes". A su vez, puso en valor el papel de Kylian Mbappé, autor del gol de la victoria en el debut liguero ante Osasuna, a quien calificó como pieza clave para construir un equipo competitivo. Además, recalcó que el esquema de juego no será rígido, sino flexible, y que buscará adaptarse a los perfiles de sus jugadores para mantener alternativas tácticas a lo largo del curso.
Un aspecto sensible para el conjunto blanco es la ausencia de Jude Bellingham, quien se recupera de una operación en el hombro izquierdo y no volverá hasta finales de septiembre o principios de octubre. Alonso destacó que, pese a su importancia, ningún jugador es fijo durante toda la temporada y todos tendrán minutos en la medida de lo posible. Esta visión refleja un enfoque de rotación y gestión equilibrada, con el objetivo de mantener la plantilla en óptimas condiciones físicas y competitivas.
Finalmente, el técnico recordó con cariño a su excompañero Santi Cazorla, actual jugador del Real Oviedo, a quien se enfrentará este fin de semana. Alonso resaltó la calidad humana y futbolística del asturiano, evocando memorias compartidas en la selección española, especialmente en la Eurocopa 2008. Con estas declaraciones, el entrenador del Real Madrid no solo dejó entrever sus planes deportivos, sino también su visión humana y estratégica para encarar una temporada que se presenta exigente e ilusionante.