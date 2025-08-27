Barcelona y Elche acuerdan la cesión de Iñaki Peña

El FC Barcelona ha anunciado oficialmente la salida de Iñaki Peña, quien continuará su carrera fuera del club catalán en calidad de cedido. El portero español ha ampliado recientemente su contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2029, asegurando así su vínculo con la entidad, aunque su participación en la primera plantilla será temporalmente en otra institución. La cesión se ha acordado con el Elche Club de Fútbol y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2026, brindándole al jugador la oportunidad de contar con minutos de juego que no encontraba en el Camp Nou.
Desde la llegada de Hansi Flick, Peña ha tenido un papel secundario en la planificación del primer equipo, y las recientes incorporaciones de Wojciech Szczesny (el año pasado) y Joan García han reducido aún más sus posibilidades de participación. La falta de oportunidades y la competencia interna hicieron inevitable la decisión de buscar nuevos horizontes, al menos por la próxima temporada, con el objetivo de consolidar su experiencia y mantenerse en la élite del fútbol español.
El Barcelona libera masa salarial
Esta será la segunda etapa de Iñaki Peña fuera del FC Barcelona. Anteriormente, durante la temporada 2021/22, el portero se marchó cedido al Galatasaray turco en el mercado de invierno. Allí pudo debutar en competición europea, concretamente en la Europa League, y ofreció actuaciones destacadas que fortalecieron su perfil profesional. Al regresar al Barcelona, pasó a formar parte de la primera plantilla, aunque los errores cometidos en algunas oportunidades limitaron su protagonismo y le relegaron al rol de suplente.
Con esta nueva cesión al Elche, Peña busca relanzar su carrera y adquirir la continuidad que no ha podido tener en el Barcelona. El club azulgrana, por su parte, mantiene la confianza en su jugador al extenderle el contrato hasta 2029, lo que demuestra que la salida temporal no implica un adiós definitivo, sino una estrategia para su desarrollo y consolidación como portero de alto nivel. Esta decisión permitirá que ambas partes se beneficien: el Barça mantiene a un joven talento bajo contrato, mientras Peña tendrá la oportunidad de demostrar su calidad y regresar más fortalecido al club que lo formó.