 Predicción AI: Partido Guatemala vrs El Salvador
Deportes

¿Quién ganará? La AI predice quién ganará el partido entre Guatemala y El Salvador

La Selección de Guatemala se prepara para enfrentar a El Salvador este 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso.

Compartir:
Partido, Partido
Partido / FOTO: Partido

La expectativa crece en torno al partido entre Guatemala y El Salvador, programado para este jueves 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso.  Se trata de un encuentro clave dentro de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y los pronósticos colocan a la Selección Nacional como favorita.

De acuerdo con distintos análisis de inteligencia artificial y portales especializados, Guatemala tiene un 48.4 % de probabilidades de ganar, mientras que El Salvador registra un 26.7 % y el empate alcanza el 24.8 %.  La ventaja chapina también se refleja en las predicciones de sitios como SportsMole y Forebet, que coinciden en un marcador de 2-0 a favor de los locales.

En la misma línea, el portal Tips.gg prevé un resultado más ajustado con un 1-0, mientras que Wincomparator respalda nuevamente las opciones guatemaltecas con las cifras ya mencionadas.  El consenso apunta a que los dirigidos por Luis Fernando Tena podrían imponer condiciones en casa.

El historial de enfrentamientos respalda a Guatemala: 37 victorias, 26 empates y 21 triunfos para El Salvador, con un balance goleador de 100 tantos contra 71. En los últimos duelos, los chapines han mostrado superioridad, incluido el 2-0 en la Liga de Naciones de Concacaf y un reciente empate 1-1.

¡Más del partido!

Para Tena, el choque representa la oportunidad de iniciar con buen pie una etapa crucial en el camino mundialista.  El estratega aseguró en conferencia de prensa que el grupo está "preparado y enfocado" en sumar los tres puntos frente a un rival histórico.

Más allá de las estadísticas, el clásico centroamericano siempre se juega con intensidad y emoción.

El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador

La última vez que Guatemala y El Salvador se enfrentaron fue el 31 de mayo en el Finley Stadium de Chattanooga, Tennessee; el juego terminó empatado 1-1 con goles de Darwin Lom y Brandon Ramírez.

El Salvador buscará sorprender y cortar la racha positiva de Guatemala, mientras que la afición chapina confía en que su selección aproveche la localía y la solidez mostrada en los últimos meses. Los reflectores estarán puestos en la capacidad ofensiva de Guatemala y en la resistencia de la zaga salvadoreña.

En Portada

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo Ct
Nacionales

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo "C"

11:17 AM, Sep 02
El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvadort
Deportes

El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador

11:30 AM, Sep 02
Abogado muere tras ataque armado en zona 1t
Nacionales

Abogado muere tras ataque armado en zona 1

01:03 PM, Sep 02
Municipalidad indígena de Sololá suspende actividades patrias ante persecuciónt
Nacionales

Municipalidad indígena de Sololá suspende actividades patrias ante "persecución"

11:10 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos