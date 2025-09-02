Predicción AI: Partido Guatemala vrs El Salvador

La expectativa crece en torno al partido entre Guatemala y El Salvador, programado para este jueves 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso. Se trata de un encuentro clave dentro de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y los pronósticos colocan a la Selección Nacional como favorita.
De acuerdo con distintos análisis de inteligencia artificial y portales especializados, Guatemala tiene un 48.4 % de probabilidades de ganar, mientras que El Salvador registra un 26.7 % y el empate alcanza el 24.8 %. La ventaja chapina también se refleja en las predicciones de sitios como SportsMole y Forebet, que coinciden en un marcador de 2-0 a favor de los locales.
En la misma línea, el portal Tips.gg prevé un resultado más ajustado con un 1-0, mientras que Wincomparator respalda nuevamente las opciones guatemaltecas con las cifras ya mencionadas. El consenso apunta a que los dirigidos por Luis Fernando Tena podrían imponer condiciones en casa.
El historial de enfrentamientos respalda a Guatemala: 37 victorias, 26 empates y 21 triunfos para El Salvador, con un balance goleador de 100 tantos contra 71. En los últimos duelos, los chapines han mostrado superioridad, incluido el 2-0 en la Liga de Naciones de Concacaf y un reciente empate 1-1.
Para Tena, el choque representa la oportunidad de iniciar con buen pie una etapa crucial en el camino mundialista. El estratega aseguró en conferencia de prensa que el grupo está "preparado y enfocado" en sumar los tres puntos frente a un rival histórico.
Más allá de las estadísticas, el clásico centroamericano siempre se juega con intensidad y emoción.
El Salvador buscará sorprender y cortar la racha positiva de Guatemala, mientras que la afición chapina confía en que su selección aproveche la localía y la solidez mostrada en los últimos meses. Los reflectores estarán puestos en la capacidad ofensiva de Guatemala y en la resistencia de la zaga salvadoreña.