Conferencia de Luis Fernando Tena - Guatemala vs El Salvador

En conferencia de prensa, Luis Fernando Tena, entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala, ofreció declaraciones sobre el encuentro contra El Salvador, programado para este jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Cementos Progreso. Este partido marca el inicio de la ronda final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un momento decisivo para el fútbol guatemalteco.
Tena comenzó su intervención destacando la relevancia del encuentro. "Este partido es de vital importancia para nosotros en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial. Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y estamos trabajando duro para preparar el mejor equipo posible," afirmó el estratega mexicano.
Tena espera un partido parejo ante los salvadoreños
El análisis del rival fue uno de los puntos centrales de su discurso. Tena reconoció el nivel competitivo de El Salvador, señalando que "es un equipo que ha mostrado buen nivel en los últimos partidos, pero nosotros también hemos tenido avances significativos". Sin embargo, dejó claro que el enfoque principal está en corregir errores del pasado y potenciar las fortalezas del equipo. "Estamos enfocados en corregir errores de nuestro último juego y en potenciar nuestras virtudes," precisó.
En cuanto a la estrategia, Tena enfatizó la necesidad de un juego sólido en todas las áreas. "La clave será el manejo del balón, la presión alta y la efectividad en las áreas. No podemos permitirnos errores defensivos ni fallar en las oportunidades de gol" explicó. Además, destacó el rol del Estadio Cementos Progreso como una fortaleza para el equipo, gracias al apoyo incondicional de la afición. "El apoyo de nuestra afición será fundamental, sabemos que el Estadio Cementos Progreso será una fortaleza para nosotros", aseguró.
El entrenador también abordó la importancia de sumar puntos en este encuentro, dadas las circunstancias del grupo. "Quiero destacar la importancia de este partido en el contexto del grupo. Cada punto cuenta y necesitamos sumar de a tres para mantenernos en la pelea por la clasificación. El Salvador es un rival directo y sabemos que será un encuentro intenso, pero estamos preparados para enfrentarlo", señaló Tena.
Durante la conferencia, Tena respondió a diversas preguntas de la prensa, abordando temas como el estado físico y mental del equipo, los cambios tácticos planeados, el rol de los jugadores jóvenes y el mensaje para la afición.
Sobre el estado del equipo, afirmó que "estamos bien, hemos tenido una semana de recuperación y trabajo intenso. Físicamente, los jugadores están al 100%, y mentalmente estamos enfocados". En cuanto a los jóvenes, expresó su confianza en su talento y compromiso, afirmando que "son parte importante de este equipo y tienen la oportunidad de demostrar su valía en un partido clave".
El factor psicológico también fue abordado, con Tena subrayando que "la presión es parte del juego, especialmente en eliminatorias. Estamos acostumbrados a jugar bajo presión y sabemos cómo manejarla". Además, invitó a la afición a ser parte de este momento histórico. "Les pido que nos apoyen como siempre lo han hecho. Su energía y su pasión son fundamentales para nosotros. Queremos que sientan que estamos dando todo por ellos y por el país", declaró.
Finalmente, Tena cerró la conferencia con un mensaje de unidad y determinación. "Les he dicho que den todo en el campo, que jueguen con pasión y entrega. Saben lo que está en juego y confío en que responderán de la mejor manera. Este es un momento para hacer historia y estoy seguro de que lo van a aprovechar", concluyó.