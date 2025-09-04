Selección de Guatemala, último lugar del grupo A

La Selección Nacional de Guatemala firmó esta noche del 4 de septiembre el peor de los escenarios: Una derrota en casa ante El Salvador por la fecha 1 del grupo A en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.
A primera hora, Surinam y Panamá empataban a cero goles en la apertura de esta fase final para ir al Mundial, situación que abría las puertas a la Selección de Guatemala para con una victoria ante salvadoreños ser líderes de grupo. Pero la historia fue diferente.
Un gol de Harold Osorio al 80 le dio el gol del triunfo a El Salvador sobre Guatemala y ganó sus primeros tres puntos para ser el gran líder del grupo A.
Por su parte, Panamá y Surinam comparte el segundo y tercer lugar con una unidad. La Selección de Guatemala es cuarto (último lugar) sin unidades.
Tres visitas
El calendario de Guatemala ya marcaba una ruta difícil al tener tres partidos consecutivos en condición de visitante, pero el gran problema fue que los chapines afrontarán la siguiente jornada con los ánimos destrozados dado esa derrota en casa donde defraudó a un pueblo, a una nación.
Guatemala llegará el lunes 8 de septiembre a cumplir su primera visita a Panamá. El duelo se jugará a las 19:30 horas GT en el estadio Rommel Fernández.
El panorama es complicado ya que se enfrenta de visita a la favorita del grupo y candidato número uno para quedarse con el boleto directo al Mundial 2026.
Septiembre podría terminar con una Guatemala en el frío sótano si no suma en Panamá.
Y en octubre, las visitas continuarán para Guatemala. Viernes, 10 de octubre, se irá a Surinam para jugar a las 15:00 horas GT y el 14 de octubre se visita a El Salvador para jugar a las 20:00 horas GT.
¿Podrá Guatemala sumar alguna unidad en estas tres visitas consecutivas?
|NO.
|PARTIDO
|FECHA
|HORA
|1
|Guatemala 0-1 El Salvador
|Jueves, 4 de septiembre
|20:00 horas
|2
|Panamá-Guatemala
|Lunes, 8 de septiembre
|19:30 horas
|3
|Surinam-Guatemala
|Viernes, 10 de octubre
|15:00 horas
|4
|El Salvador-Guatemala
|Martes, 14 de octubre
|20:00 horas
|5
|Guatemala-Panamá
|Jueves, 13 de noviembre
|20:00 horas
|6
|Guatemala-Surinam
|Martes, 18 de noviembre
|19:00 horas