 Selección de Guatemala, último lugar del grupo A
Selección de Guatemala: Cero puntos y se vienen tres visitas

Los guatemaltecos firmaron el peor de los escenarios en el debut de la fase final de la eliminatoria mundialista.

Guatemala cae en casa ante El Salvador en inicio de fase final de la eliminatoria mundialista
Guatemala cae en casa ante El Salvador en inicio de fase final de la eliminatoria mundialista / FOTO: Alex Meoño

La Selección Nacional de Guatemala firmó esta noche del 4 de septiembre el peor de los escenarios: Una derrota en casa ante El Salvador por la fecha 1 del grupo A en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A primera hora, Surinam y Panamá empataban a cero goles en la apertura de esta fase final para ir al Mundial, situación que abría las puertas a la Selección de Guatemala para con una victoria ante salvadoreños ser líderes de grupo. Pero la historia fue diferente.   

Un gol de Harold Osorio al 80 le dio el gol del triunfo a El Salvador sobre Guatemala y ganó sus primeros tres puntos para ser el gran líder del grupo A.

Por su parte, Panamá y Surinam comparte el segundo y tercer lugar con una unidad. La Selección de Guatemala es cuarto (último lugar) sin unidades.

Guatemala decepciona en casa y arranca las eliminatorias con derrota ante El Salvador

Guatemala debutó con derrota en la tercera ronda eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El Salvador se impuso 0-1 en el Cementos Progreso gracias a un gol de Harold Osorio al minuto 79.

Tres visitas

El calendario de Guatemala ya marcaba una ruta difícil al tener tres partidos consecutivos en condición de visitante, pero el gran problema fue que los chapines afrontarán la siguiente jornada con los ánimos destrozados dado esa derrota en casa donde defraudó a un pueblo, a una nación.

Guatemala llegará el lunes 8 de septiembre a cumplir su primera visita a Panamá. El duelo se jugará a las 19:30 horas GT en el estadio Rommel Fernández.

El panorama es complicado ya que se enfrenta de visita a la favorita del grupo y candidato número uno para quedarse con el boleto directo al Mundial 2026.     

Septiembre podría terminar con una Guatemala en el frío sótano si no suma en Panamá.

Y en octubre, las visitas continuarán para Guatemala. Viernes, 10 de octubre, se irá a Surinam para jugar a las 15:00 horas GT y el 14 de octubre se visita a El Salvador para jugar a las 20:00 horas GT.

¿Podrá Guatemala sumar alguna unidad en estas tres visitas consecutivas?

NO. PARTIDO FECHA HORA
1 Guatemala 0-1 El Salvador Jueves, 4 de septiembre  20:00 horas
2 Panamá-Guatemala  Lunes, 8 de septiembre  19:30 horas
3 Surinam-Guatemala Viernes, 10 de octubre  15:00 horas 
4 El Salvador-Guatemala  Martes, 14 de octubre  20:00 horas
5 Guatemala-Panamá  Jueves, 13 de noviembre  20:00 horas
6 Guatemala-Surinam Martes, 18 de noviembre  19:00 horas

