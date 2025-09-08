Árbitro hondureño Said Martínez niega penal a Guatemala

Otra vez la polémica arbitral se hizo presente en un partido de la Selección de Guatemala en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El árbitro hondureño Said Martínez fue protagonista negativo al no señalar un claro penal a favor de la Azul y Blanco en el duelo frente a Panamá, lo que desató reclamos y cuestionamientos sobre la justicia en la conducción del encuentro. La decisión dejó un sabor amargo en los jugadores guatemaltecos y en la afición, que esperaban un trato imparcial en un choque decisivo.
La jugada ocurrió al cierre del primer tiempo, cuando el guardameta panameño Orlando Mosquera salió a cortar un balón aéreo. En su intento por quedarse con la pelota, se le resbaló de las manos, lo que permitió que Óscar Santis la tomara para buscar la portería. Sin embargo, en el mismo movimiento, el arquero terminó impactando al delantero guatemalteco dentro del área, una acción que, a ojos de muchos, era suficiente para sancionar penal.
La jugada que pudo cambiar el Panamá vs. Guatemala
El VAR revisó la jugada tras varios minutos, y aunque las imágenes mostraban claramente el contacto del portero sobre Santis, el central Martínez decidió no conceder la falta. Esta determinación generó incredulidad en el banquillo y en los propios futbolistas de Guatemala, quienes reclamaron airadamente la falta de consistencia en el uso de la tecnología y la aplicación del reglamento. Para muchos, el error arbitral terminó condicionando el desarrollo del encuentro.
La acción pudo haber cambiado el rumbo del partido, ya que un hipotético gol desde los once metros habría puesto a Guatemala en ventaja al descanso, en un compromiso vital para sus aspiraciones mundialistas. En un torneo donde cada punto es determinante, la falta de justicia en decisiones clave como esta vuelve a encender las críticas hacia las designaciones arbitrales de Concacaf, que nuevamente quedan en el ojo del huracán.