Declaraciones de Luis Fernando Tena tras empate ante Panamá

Luis Fernando Tena, técnico mexicano que dirige a la Selección Nacional de Guatemala, compareció ante los medios panameños y guatemaltecos que le dieron cobertura al partido eliminatorio mundialista donde los chapines se fueron con una unidad tras su empate 1-1 en la cancha del estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá.
"Anímicamente el equipo queda muy bien y creo que vamos a pelea muy bien los partidos de octubre (ante Surinam y El Salvador de visitante)", señaló Luis Fernando Tena en conferencia de prensa.
Sobre su rival de turno, Tena dijo: "Es difícil contener a un equipo así, que juega tan bien y que tiene jugadores tan buena técnica. Al final fue justo el empate. Nos vamos contentos por sacar un punto de acá; no es nada fácil, pero sobre todo nos vamos contentos por la determinación y el carácter de nuestros jugadores para luchar cada pelota".
Luis Fernando Tena también aseguró que, se va satisfecho por la personalidad que mostró el equipo para jugar con un equipo tan fuerte en una cancha tan difícil.
Tena: "Era importante no perder"
Sobre el punto sumado en tierras panameñas, el primero de Guatemala en esta fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, Luis Tena aseguró: "Era muy importante no perder hoy, a parte de sumar, el estado anímico del equipo era vital, y hoy el estado anímico es importante y nos demostramos a nosotros mismos que podemos jugar bien de visitante".
En esa línea de jugar bien de visitante, y con el calendario de jugar en octubre los dos partidos fuera de casa, Tena dijo: "Hoy sabemos que haremos un buen partido ante Surinam y El Salvador en octubre".
Y adelantándose para el mes de octubre, Luis Tena aseguró que tendrá que darse una conversación con los equipos de la Liga Nacional para saber cuánto facilitarán a sus jugadores. "Obviamente nosotros entre más tiempo nos los den es mejor estar concentrados. En Copa Oro nos dimos cuenta que cuando tenemos más tiempo al equipo, trabajar mucho mejor. Y si no los tenemos hay que adaptarnos de la mejor manera".
Sobre el triunfo de Surinam
Luis Fernando Tena también fue consultado sobre la victoria sorpresiva de Surinam 1-2 ante El Salvador en el estadio Cuscatlán de San Salvador. "No sé si alguien no lo consideraba, pero después de verlo en Copa Oro 2025 sabíamos que iba a pelear en cualquier cancha. En el empate con Panamá también tuvo oportunidades de gol. Creo que los cuatro pelearemos hasta el final. Se pondrá muy importante este grupo", sentenció Tena.