Preso se hizo pasar por obispo y estafó a la APF

Un sorprendente caso de fraude sacude a Paraguay, luego de que un preso de la cárcel de Tacumbú se hiciera pasar por un obispo local para estafar a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Según informaron los ministerios Público y de Justicia, el reo, conocido como "El hombre de mil voces", contactó a la APF solicitando donaciones supuestamente destinadas a reparaciones y pintura en la basílica de Caacupé, uno de los centros religiosos más emblemáticos del país. La institución transfirió 50 millones de guaraníes, equivalentes a unos 7 mil dólares, antes de descubrir que se trataba de un engaño.
El caso salió a la luz después de que Hugo Kuroki, gerente general administrativo y financiero de la APF, denunciara el hecho el 1 de julio. Según explicó, recibió una llamada de alguien que se hacía pasar por el obispo Ricardo Valenzuela, quien solicitaba fondos para la basílica que alberga a la Virgen de Caacupé, visitada cada 8 de diciembre por miles de fieles. Tras recibir la transferencia, se constató que la comunicación provenía del interior del penal, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación.
Insólito caso de un preso en una cárcel paraguaya
Funcionarios realizaron un allanamiento en Tacumbú, incautando un teléfono celular y un cuaderno con datos relevantes para el caso. Además, identificaron a dos mujeres con vínculos frecuentes con el penal, quienes habrían participado en la operación para transferir el dinero a otras cuentas bancarias. La investigación apunta a la existencia de una posible estructura criminal en la que unos internos realizaban las llamadas mientras otros gestionaban las cuentas para ocultar los fondos.
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, anunció que presentará una imputación por presunta asociación criminal y estafa. Además, destacó que las pesquisas continúan para esclarecer completamente cómo operaba este engaño dentro de la cárcel más grande del país. Este caso ha generado conmoción en la opinión pública, no solo por el monto involucrado, sino también por la audacia del fraude que utilizó la identidad de una figura religiosa para engañar a una institución deportiva nacional.