Barcelona seguirá jugando en el Estadio Johan Cruyff

El FC Barcelona ha confirmado que su próximo partido de local, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports frente al Getafe, se disputará nuevamente en el Estadio Johan Cruyff, debido a que todavía no se han obtenido los permisos necesarios para la reapertura del Spotify Camp Nou. El encuentro se celebrará este domingo a las 21:00 CET (19:00 GMT), manteniendo la continuidad de los partidos que el equipo de Hansi Flick ha jugado recientemente en este recinto alternativo.
El Estadio Johan Cruyff, situado cerca de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, cuenta con un aforo de 6.000 espectadores y ya acogió el enfrentamiento contra el Valencia, donde el Barcelona se impuso con un contundente 6-0. Para garantizar la correcta transmisión y funcionamiento del partido, el club realizó adecuaciones previas, como la instalación de cámaras del VAR y la conexión de fibra óptica necesaria, recibiendo posteriormente la autorización de LaLiga para albergar el duelo de la cuarta jornada.
Barcelona aún no tiene una sede definida
En su comunicado, el Barcelona expresó que continúa trabajando de manera intensa para obtener los permisos administrativos que permitan reabrir el Spotify Camp Nou en próximas fechas. Asimismo, la entidad agradeció a sus socios y aficionados la comprensión y apoyo en un proceso que consideran "complejo e ilusionante", señalando la importancia del regreso al histórico estadio situado en el barrio de Les Corts.
El club catalán también ha anticipado que antes del próximo parón por partidos de selecciones disputará dos encuentros como local: el domingo 28 de septiembre contra la Real Sociedad y el miércoles 1 de octubre frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. No obstante, todavía no se ha confirmado si alguno de estos partidos se jugará en el Spotify Camp Nou, mientras que en caso de necesidad, el club podría utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero, gracias a un convenio cerrado con el Ayuntamiento de Barcelona.
Respecto a la gestión de entradas, el Barcelona ha indicado que los 16.151 socios con abono completo para las temporadas 2023-24 y 2024-25 tendrán prioridad aquellos que no asistieron al partido contra el Valencia. Se ha establecido un periodo de preventa de 24 horas para este grupo, a partir del miércoles a las 10:00 horas, tras lo cual se abrirá la venta al resto de socios con abonos completos que no hayan resultado agraciados anteriormente. De esta forma, la entidad busca garantizar la asistencia de sus seguidores mientras se define la reapertura definitiva del Spotify Camp Nou.