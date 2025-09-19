Sergio Chumil estará en el Campeonato del Mundo de Ciclismo

El equipo Burgos Burpellet BH, donde milita el ciclista guatemalteco, Sergio Chumil, confirmó la participación del tecpaneco en el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Ruta 2025, el cual arrancará este domingo 21 y culminará el domingo 28 de septiembre en Kigali (Ruanda), y en donde estará en disputa el histórico El maillot arcoíris de campeón mundial.
"Sergio Chumil, Merhawi Kudus y Alexandre Mayer han sido convocados por las selecciones de Guatemala, Eritrea y Mauricio, respectivamente, para pelear por el maillot arcoíris en una cita histórica en África", señala el equipo español del Burgos Burpellet BH en una nota informativa socializada en sus redes sociales.
Este fin de semana comenzarán los Campeonatos del Mundo de ciclismo y el Burgos Burpellet BH contará con tres representantes en la lucha por los preciados maillots arcoíris. Sergio Chumil, Merhawi Kudus y Alexandre Mayer representarán a las selecciones de Guatemala, Eritrea y Mauricio, respectivamente en la prueba en ruta del próximo domingo 28 de septiembre.
El mauriciano correrá también la contrarreloj individual (domingo 21) y la contrarreloj por equipos (miércoles 24).
La cita mundialista tendrá lugar por primera vez en la historia en África, más concretamente en Ruanda, un país emergente en el ciclismo y con una orografía muy montañosa.
Participación de Sergio Chumil
La competición concluirá el domingo 28 con la prueba de ruta, en la cual participará Sergio Chumil. Como es habitual en este tipo de citas, será una larga jornada de más de seis horas sobre la bicicleta, con un total de 267 kilómetros.
Aunque la dureza será aún mayor por el terreno montañoso, acumulándose hasta 5475 metros de desnivel positivo. La parte central de la carrera será un circuito de 13,6 kilómetros al que se darán hasta 15 vueltas. En todas ellas se subirá la Côte de Kigali Golf (800 m al 8%) y la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6%).
Solo se saldrá de este bucle tras el noveno giro, para afrontar una única vez el circuito largo de 32,5 kilómetros en el que se escalarán los dos ascensos más célebres del país: el Monte Kigali (6 km al 7%) y el Muro de Kigali (400 m al 11%), una subida adoquinada que se hizo famosa por su dureza y la gran presencia de público en el Tour de Ruanda.
Campeonato del Mundo (Ruanda)
- Contrarreloj individual (domingo 21 septiembre): Alexandre Mayer (Mauricio)
- Contrarreloj por equipos (miércoles 24 septiembre): Alexandre Mayer (Mauricio)
- Prueba de fondo (domingo 28 septiembre): Sergio Chumil (Guatemala), Merhawi Kudus (Eritrea) y Alexandre Mayer (Mauricio).