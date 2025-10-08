 Argentina pierde a Otamendi para el inicio del Mundial
Deportes

Argentina pierde a ídolo para el inicio del Mundial

Malas noticias para Scaloni, uno de los titulares de la Selección de Argentina se perderá el partido debut en la Copa del Mundo 2026.

Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador por Eliminatorias., AFA.
Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador por Eliminatorias. / FOTO: AFA.

El Comité Disciplinario de la FIFA confirmó lo que temía el cuerpo técnico de la Selección argentina: Nicolás Otamendi no podrá disputar el primer partido de Argentina en el Mundial 2026 debido a la expulsión sufrida en el partido de las Eliminatorias de la CONMEBOL ante Ecuador.

El defensor de 37 años fue expulsado a los 31 minutos del primer tiempo por una infracción sobre Enner Valencia, quien se encontraba mano a mano frente a Emiliano "Dibu" Martínez. El árbitro David Alejandro Fuentes no dudó en mostrar la tarjeta roja, dejando a Argentina con un jugador menos en los minutos finales del primer tiempo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también fue sancionada con una multa de 5 mil francos suizos, equivalentes a US $6 mil 300, como consecuencia de la acción disciplinaria. La suspensión de Otamendi aplica directamente al primer compromiso del combinado albiceleste en la Copa del Mundo 2026.

Otamendi habilitado para la Finalissima

Afortunadamente para el equipo de Lionel Scaloni, el defensor estará habilitado para disputar la Finalissima ante España, un duelo de preparación clave previo al torneo mundialista. La presencia de Otamendi permitirá a Argentina reforzar su línea defensiva y mantener la solidez que caracteriza al conjunto sudamericano.

Mientras tanto, la Selección aún desconoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial, ya que el sorteo está programado para el próximo 5 de diciembre. La sanción al zaguero y la espera del sorteo obligan al cuerpo técnico a realizar ajustes estratégicos para encarar el torneo con la mayor fortaleza posible.

Con la baja de Otamendi para el debut, Argentina enfrenta un desafío inmediato: reorganizar su defensa sin perder solidez, mientras mantiene la preparación para su regreso en la Finalissima y la esperada cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

