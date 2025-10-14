Inglaterra logra su boleto al Mundial 2026

Inglaterra selló su boleto al Mundial de 2026 tras vencer con autoridad a Letonia por 0-5, consolidándose como la primera selección europea en conseguir la clasificación matemática. Con un rendimiento impecable, los ingleses completaron seis victorias en seis partidos de su grupo, manteniendo su portería imbatida en cada encuentro y mostrando un dominio absoluto en todas las facetas del juego. La victoria refleja la solidez de un equipo que combina experiencia y juventud, y que mantiene viva la ilusión de luchar por otro título mundial.
El encuentro fue claramente controlado por Inglaterra desde el inicio, con un manejo del balón preciso y constantes intentos de generar ocasiones de gol ante un Letonia replegado en su propio campo. Aaron Gordon abrió el marcador tras recibir un pase de John Stones, mientras que Harry Kane amplió la ventaja con un potente disparo desde la frontal y, posteriormente, convirtió un penalti tras revisión del VAR. Con estos goles, Kane reafirma su condición de goleador histórico de la selección inglesa, sumando 76 tantos en 110 partidos.
Inglaterra dominó de inicio a fin
En la segunda mitad, Inglaterra continuó con su dominio total del juego. Un autogol letón tras un centro de Spence elevó la ventaja a 0-4 y prácticamente sentenció el encuentro. Posteriormente, Eze cerró la goleada con un tanto a cuatro minutos del final, completando la ‘manita’ que refleja la contundencia de la escuadra inglesa. Durante todo el partido, Pickford se mostró seguro bajo los tres palos, manteniendo su portería invicta con intervenciones claves ante los tímidos intentos letones.
Con este resultado, Inglaterra confirma su pleno de victorias en la fase de clasificación y asegura su presencia en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección inglesa continúa su camino como uno de los favoritos europeos, mientras que Letonia queda eliminada, sin opciones de avanzar, con apenas cinco puntos y un partido pendiente. Este triunfo refuerza la ambición de Inglaterra de buscar protagonismo y hacer sentir nuevamente su peso histórico en una Copa del Mundo.