Guatemala domina tiro deportivo y tenis de campo

La jornada de tiro deportivo de los XII Juegos Centroamericanos, celebrada el 20 de octubre en el polígono Víctor Manuel Castellanos, dejó a Guatemala como protagonista, con destacadas actuaciones tanto en pruebas individuales como en equipos mixtos.
En la modalidad de pistola de aire a 10 metros mixto, la dupla guatemalteca formada por Albino Jiménez y Kimberly Linares se llevó la medalla de oro tras una final muy disputada. Sus compatriotas Pablo Castillo y Roxanna Cruz obtuvieron la plata, mientras que el bronce quedó en manos de los salvadoreños Lilian Castro y Jorge Pimentel, superando a la pareja panameña conformada por Nicole Martínez y Juan Campos.
En tiro a 50 metros masculino, Allan Márquez reafirmó su dominio con una medalla de oro tras sumar 443.9 puntos, luego de haber ganado también en la modalidad de 10 metros. La plata correspondió a Israel Gutiérrez, de El Salvador, con 443.7 puntos, y el bronce a Kevin Cárdenas, de Guatemala, con 421.1. Estas actuaciones consolidan a Guatemala como líder regional en tiro deportivo.
Medallas de oro en tenis de campo
En tenis de campo, la delegación guatemalteca cerró la jornada con un total de tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce. En dobles mixtos, Andrea Weedon y Sebastián Domínguez se colgaron el oro al vencer a sus compatriotas Paula Ramos y Kaeri Hernández, quienes obtuvieron la plata.
En dobles femeninos, María Rivera y Deborah Domínguez se llevaron el oro frente a las hondureñas Natalie Espinal y Alejandra Obando. En dobles masculinos, Rafael Botrán y Sebastián Domínguez consiguieron el oro al superar a los hondureños Alfonso Paz y José Obando.
En las pruebas individuales, Andrea Weedon se quedó con la plata tras caer 1-2 ante Natalie Espinal, mientras que Deborah Domínguez se llevó el bronce al imponerse 2-0 sobre Paula Ramos.
Estas actuaciones destacan el liderazgo de Guatemala en tiro deportivo y tenis de campo durante los XII Juegos Centroamericanos, según los resultados oficiales del certamen.