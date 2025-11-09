Mundial Sub-17: Marruecos hace historia ante Nueva Caledonia

La selección de Marruecos Sub-17 ganó 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Qatar y consiguió la mayor goleada registrada en mundiales FIFA de cualquier categoría y género.
El cuadro africano superó el 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial sub-17 de Egipto 1997 para cerrar su fase de grupos con una goleada que no le sirvió para alcanzar de forma matemática la siguiente ronda: Ha quedado tercero del grupo B por detrás de Japón y Portugal.
Las expulsiones por roja directa en los minutos 22 y 31 de Typhan Dreuko y de Jean Canehjmez, respectivamente, influyeron en el resultado final.
Cuando Canehjmez abandonó el terreno de juego, Marruecos ganaba 3-0. En media hora Nueva Caledonia encajó ese número de goles y en los 60 minutos siguientes recibió otros 13 tantos.
Los jugadores del combinado marroquí se repartieron los goles de la siguiente forma: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud, firmaron un doblete; y Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew, completaron, con un tanto cada uno, un marcador histórico.
Otros resultados
Argentina: La selección argentina se clasificó primera del grupo D, para los dieciseisavos del Mundial sub-17 disputado en Catar, tras golear este domingo por 0-7 a la de Fiyi con un triplete del centrocampista de San Lorenzo Uriel Ujeda.
Los chicos de Diego Placente cerraron una fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2).
Costa Rica: Los costarricenses perdieron 3-1 frente a Croacia y se despidió del Mundial sub-17 de Catar tras terminar en la tercera posición del grupo C por detrás de Senegal y del combinado balcánico.
El equipo dirigido por Randall Row necesitaba una victoria amplia para superar a Croacia en la tabla y ocupar la segunda plaza o para sumar cuatro puntos y mantener alguna opción de ser uno de los mejores terceros.
