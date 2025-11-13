Así fue el banderazo de la afición para Selección Nacional

Las horas de la noche en el territorio guatemalteco se vistieron de fiesta gracias a la afición, que cumplió con dos objetivos planteados: El "banderazo" a favor de las Selección de Guatemala y la buya en el hotel de concentración de la Selección de Panamá.
Como se había adelantado, la afición de Guatemala llegó a las 20:00 horas a la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) donde brindó el llamado "banderazo" a favor de los seleccionados de Guatemala.
En las afueras de la Federación hubo canticos, aplausos, mensajes de apoyo, palabras de aliento, muestras de cariños de un grupo de aficionados hacia sus ídolos.
Un grupo de jugadores salió a agradecer el apoyo de la afición nacional, que se había desplazado de zona 10 a ese punto en zona 15 capitalina, incluso, hubo tiempo de realizar una oración.
La noche cerró con quema de pirotecnia en un ambiente de cordialidad.
@laseleguate
¡🫶🇬🇹 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗟 𝗠𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! Gracias afición por tanto amor 💙🇬🇹 #VamosGuate #ModoSelección #Respeto♬ sonido original - FFG🇬🇹
Ambiente en el Tikal Futura
Posteriormente al "banderazo" de la afición chapina, algunos se movilizaron hacia el punto de la calzada Roosevelt, donde está ubicado el centro comercial Tikal Futura, lugar donde se hospeda la selección de Panamá (Hotel Grand Tikal Futura).
Ahí, los entusiasmados aficionados nacionales comenzaron a realizar una serie de actividades, las cuales incluían la mayor cantidad de ruido que se pudiera hacer para incomodar a los panameños, quienes tras un viaje de Panamá trataban de descansar en sus respectivas habitaciones.
De acuerdo a los videos publicados en redes sociales, era más de la medianoche y los aficionados hacían su trabajo de escandalizar en la vía pública para apoyar a Guatemala e incomodar al rival de turno.
Guatemala y Panamá se juegan la vida en el camino al Mundial 2026, donde un triunfo los pondría a las puertas de la Copa del Mundo 2026. Un empate, sumada a una victoria de Surinam, prácticamente estaría matando las ilusiones mundialistas de ambos seleccionados y dejando a los surinameses casi en la puerta del máximo evento mundial de futbol.
Mixco y Municipal dedican emotivos videos a Selección Nacional
Asimismo, otros clubes han emitido este día algún mensaje de aliento a la "Bicolor".
Hoy no duerme Panamá!!.— @CoronaVirusGT (@CoronaVirusGT) November 13, 2025
¿Es correcto esto? La última vez que se hizo en Guatemala, perdimos 0 - 1 contra El Salvador ?. pic.twitter.com/VoFDEpeJQ2