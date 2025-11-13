MisterChip emite pronunciamiento por recibimiento a Panamá

El famoso estadígrafo español, Alexis Martín-Tamayo, conocido mundialmente como MisterChip, no es ajeno al ambiente que se viven en las eliminatorias de la Concacaf, y emitió un pronunciamiento por la forma en que la afición de Guatemala ha recibido al seleccionado de Panamá, que hoy enfrenta a la "Bicolor" guatemalteca en un duelo decisivo por mantener vivas las esperanzas de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El famoso MisterChip, quien ya ha visitado nuestro país, y ha demostrado un cariño verdadero para la nación desde tiempos cuando jugaba Carlos el "Pescado" Ruiz, respondió a una mención que se le hizo en X, donde se le cuestionaba sobre el trato que Guatemala le daba a Panamá.
@soytrends: "Ahora que dices de tu querida #GuateMala @2010MisterChip, con todo lo que nos están haciendo a #Panamá, ¿te parece bien todo ese despliegue de deportividad y competitividad respetuosa? Qué barbaridad honestamente ojalá
@Concacaf y @FIFAWorldCup tome cartas".
Ante ese mensaje, esta fue la respuesta de MisterChip: "Lo que digo es que no me gusta nada el ambiente que está rodeando a este partido y lo único que espero es que no pase nada grave. Es mi querida Guatemala y también es mi querida Panamá. No tengo preferencia por ninguna de las dos selecciones. Que gane la que mejor juegue y, sobre todo, que no pase nada. Es solo futbol".
También se pronuncia Fernando Palomo
Otro de los grandes y reconocidos periodistas internacionales, el salvadoreño Fernando Palomo de ESPN, también hizo comentario a la situación que viven los panameños desde el miércoles 12 de noviembre en territorio chapín.
En una primera intervención, el narrador Fernando Palomo, señaló: "Ese Guatemala - Panamá se está pasando de su punto de ebullición".
Más adelante, escribió: "El partido en Guatemala tiene demasiados ingredientes externos que lo hacen de alto riesgo. Ese estadio requiere de autoridades firmes y aficionados inteligentes. Ojalá todo vaya bien y solo sea fútbol. De verdad lo digo".
Sucede que los panameños arribaron a eso de las 16:00 horas locales ayer al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde fueron recibidos de forma hostil por parte de un grupo de aficionados de la Selección Nacional.
Además, hubo dos mantas con mensajes ofensivos para la visita, asimismo como gritos racistas y homofóbicos.