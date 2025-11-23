Manuel Sosa: De portero a delantero con Marquense

Este domingo 23 de noviembre se cerró la fecha 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional con el partido entre los Deportivos Guastatoya y Marquense en el estadio David cordón Hichos, que vivió un momento especial con el ingreso del portero Manuel Sosa, pero como delantero en las filas de los "Leones Amarillos del Occidente".
Deportivo Guastatoya recibió a Deportivo Marquense y en un lapso de 44 minutos ya gana 4-0. Fue fulminante el ataque de los locales ante un desconocido rival, que llegó por un buen resultado y se llevó una de las grandes goleadas del certamen mayor del futbol guatemalteco durante su edición del Apertura 2025.
José Almanza abrió el marcador a los 5, Marlon Sequén incrementó el marcador a los 32, y Víctor Ávalos con su doblete (37 y 44) puso la goleada 4-0 al término del primer tiempo.
Marquense había utilizado una ventana al minuto 34 con dos variantes: Salieron Alexander Cifuentes y Marvin Ceballos, ingresaron Marco Tulio Rodas y José Manuel Joj. Y al 59, Diego Vázquez utilizó otra ventana dando ingreso al portero Manuel Sosa, pero como delantero en lugar de Josué Cano. Otro de los cambios fue el ingreso de Selvin Barlovento por Cristofer de León.
Fue un momento icónico que sorprendió a propios y extraños ya que no es habitual ver a Sosa en esa posición.
De esas cosas raras de nuestra Liga Nacional, el guardameta Manuel Sosa ingresó como delantero para Marquense, al minuto uno 60, con el marcador: Guastatoya 4-0 Marquense. pic.twitter.com/erHyOOVMtH— Mynor Mazariegos (@mynor_free) November 24, 2025
¿Qué hizo Sosa?
Con 11 minutos dentro del terreno de juego, vino el 5-0 a favor de Guastatoya con el doblete de José Almanza.
Siendo el minuto 87, Manuel sosa fue protagonista de un momento que marcó el partido ya que chocó ante el portero Jordi Cifuentes y Sosa fue atendido dentro del terreno de juego, pero pudo terminar el partido, aunque se fue sin marcar lo que hubiese sido un histórico gol.
Deportivo Marquense perdió en Guastatoya y de esta forma vio alejada sus posibilidades de acercarse a sellar una clasificación a cuartos de final.
Tanto Guastatoya como Marquense dependen de sus resultados para lograr el boleto a la fase final del Apertura 2025, pero es importante ganar sus respectivos partidos.
En el caso del "Pecho Amarillo", aún tiene pendiente el juego ante Municipal el próximo miércoles en el estadio El Trébol.
Un equipo que tiene que meter a su portero de delantero por la falta de jugadores, va arriba de Comunicaciones y con posibilidad aún de fase final.— Mynor Mazariegos (@mynor_free) November 24, 2025
Lo que dijo el DT: "por lo menos Manuel corre y pelea". pic.twitter.com/IzZuNA7IvJ