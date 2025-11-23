 Manuel Sosa: De portero a delantero con Marquense
Deportes

Manuel Sosa: De portero a delantero con Marquense

Uno de los casos similares más recordados en la reciente historia de la Liga Nacional fue con Ricardo Trigueño Foster, el portero del Deportivo Petapa.

Compartir:
El portero Manuel Sosa hoy jugó de delantero con Marquense
El portero Manuel Sosa hoy jugó de delantero con Marquense / FOTO: @jonathancorado

Este domingo 23 de noviembre se cerró la fecha 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional con el partido entre los Deportivos Guastatoya y Marquense en el estadio David cordón Hichos, que vivió un momento especial con el ingreso del portero Manuel Sosa, pero como delantero en las filas de los "Leones Amarillos del Occidente".

Deportivo Guastatoya recibió a Deportivo Marquense y en un lapso de 44 minutos ya gana 4-0. Fue fulminante el ataque de los locales ante un desconocido rival, que llegó por un buen resultado y se llevó una de las grandes goleadas del certamen mayor del futbol guatemalteco durante su edición del Apertura 2025.    

José Almanza abrió el marcador a los 5, Marlon Sequén incrementó el marcador a los 32, y Víctor Ávalos con su doblete (37 y 44) puso la goleada 4-0 al término del primer tiempo.

Marquense había utilizado una ventana al minuto 34 con dos variantes: Salieron Alexander Cifuentes y Marvin Ceballos, ingresaron Marco Tulio Rodas y José Manuel Joj. Y al 59, Diego Vázquez utilizó otra ventana dando ingreso al portero Manuel Sosa, pero como delantero en lugar de Josué Cano. Otro de los cambios fue el ingreso de Selvin Barlovento por Cristofer de León.

Fue un momento icónico que sorprendió a propios y extraños ya que no es habitual ver a Sosa en esa posición.

¿Qué hizo Sosa?

Con 11 minutos dentro del terreno de juego, vino el 5-0 a favor de Guastatoya con el doblete de José Almanza.

Siendo el minuto 87, Manuel sosa fue protagonista de un momento que marcó el partido ya que chocó ante el portero Jordi Cifuentes y Sosa fue atendido dentro del terreno de juego, pero pudo terminar el partido, aunque se fue sin marcar lo que hubiese sido un histórico gol.

Deportivo Marquense perdió en Guastatoya y de esta forma vio alejada sus posibilidades de acercarse a sellar una clasificación a cuartos de final. 

Tanto Guastatoya como Marquense dependen de sus resultados para lograr el boleto a la fase final del Apertura 2025, pero es importante ganar sus respectivos partidos.

En el caso del "Pecho Amarillo", aún tiene pendiente el juego ante Municipal el próximo miércoles en el estadio El Trébol.

En Portada

Fotos: Desfile navideño recorrerá la zona 10 capitalina esta nochet
Nacionales

Fotos: Desfile navideño recorrerá la zona 10 capitalina esta noche

01:01 PM, Nov 23
Malacateco derrota a Comunicaciones y clasifica a cuartos de final t
Deportes

Malacateco derrota a Comunicaciones y clasifica a cuartos de final

05:04 PM, Nov 23
Israel lanza mortal ataque en Beirutt
Internacionales

Israel lanza mortal ataque en Beirut

12:35 PM, Nov 23
Cristiano Ronaldo marca golazo de chilena en triunfo del Al Nassr t
Deportes

Cristiano Ronaldo marca golazo de chilena en triunfo del Al Nassr

02:20 PM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalCorrupciónEstados UnidosPNC#64VueltaaGuateSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos