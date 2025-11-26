Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final

A pocas horas de disputarse la final de ida de la Copa Centroamericana 2025, Xelajú MC vivió un momento especial durante su estadía en Costa Rica. Este miércoles 26 de noviembre, los superchivos visitan el estadio de Alajuelense para abrir una serie inédita, en la que buscarán sorprender pese a no partir como favoritos ante uno de los clubes más sólidos de la región.
En la antesala del duelo, la delegación quetzalteca recibió la visita de Jhonny Cubero, exjugador costarricense con amplio recorrido en el fútbol guatemalteco y muy recordado por la afición altense. Cubero compartió en sus redes sociales una fotografía junto al cuerpo técnico de Xelajú MC, acompañada del mensaje: "Y qué mejor que cerrar la noche saludando al mejor cuerpo técnico de Guatemala".
El paso de Jhonny Cubero en Guatemala
Nacido en Grecia, Costa Rica, Cubero construyó gran parte de su carrera profesional en Guatemala, donde vistió camisolas de equipos como Comunicaciones, Suchitepéquez, Mictlán, Juventud Escuintleca, Coatepeque y Ayutla, además de su recordado paso por Xelajú MC. En su país también defendió los colores de Puntarenas, Alajuelense, AD San Carlos, Santos de Guápiles y Municipal Grecia, consolidándose como un delantero de oficio y entrega.
Sin embargo, su etapa más destacada llegó precisamente con los superchivos, club con el que se coronó campeón en el Clausura 2007. Durante su período en Quetzaltenango disputó 158 partidos y anotó 51 goles, cifras que lo convirtieron en una pieza importante dentro de la historia moderna de la institución. Su visita, en vísperas de un partido trascendental, ha sido vista como un impulso anímico para un Xelajú que sueña con dar la campanada en territorio costarricense.