 UEFA lidera acuerdo para modernizar el sistema de traspasos
Deportes

UEFA lidera un acuerdo continental para modernizar el sistema de traspasos

La UEFA y las principales organizaciones del fútbol europeo avanzan en una reforma del mercado de traspasos para garantizar transparencia, equilibrio competitivo y respeto a los derechos de los jugadores.

Compartir:
Sede de la UEFA en Nyon, Suiza - UEFA
Sede de la UEFA en Nyon, Suiza. / FOTO: UEFA

La reciente resolución conjunta presentada por la UEFA, FIFPRO Europa, la Asociación de Clubes Europeos y las ligas del continente marca un punto de inflexión en el debate sobre la reforma del mercado de traspasos. Este acuerdo, fruto de un proceso formal de diálogo social, propone un marco común que combina la legislación de la Unión Europea con principios de gobernanza colectiva, buscando orientar las reformas presentes y futuras que deberán implementarse bajo el amparo de la FIFA. La aprobación del documento en una reunión organizada por la Comisión Europea subraya su relevancia política y jurídica para el fútbol profesional.

El objetivo central de esta iniciativa es encontrar un equilibrio entre los intereses de los clubes y los derechos de los jugadores, garantizando un sistema que respete la libertad de movimiento sin debilitar la estabilidad deportiva y económica de las instituciones. La resolución destaca la importancia del papel de las ligas y los clubes en el desarrollo del fútbol, así como la necesidad de que los procedimientos de traspaso sean más claros, eficientes y transparentes. Estos ajustes buscan fortalecer la integridad del deporte y asegurar un crecimiento sostenible del fútbol europeo en los próximos años.

¿Qué cambios habría en el mercado de traspasos con esta reforma?

El impulso para revisar el sistema actual proviene, en gran medida, de la sentencia emitida en octubre de 2024 por el Tribunal de Justicia de la UE en el caso de Lass Diarra. El fallo cuestionó disposiciones clave del reglamento sobre traspasos y exigió adaptaciones para que este cumpliera con la normativa comunitaria. Como respuesta, las autoridades del fútbol europeo se han visto obligadas a repensar sus estructuras y buscar mecanismos que proporcionen mayor seguridad jurídica, equidad y estabilidad para todos los actores involucrados.

Europa, que concentra la gran mayoría del valor global del mercado de traspasos, reconoce su responsabilidad en liderar este proceso. Por ello, se ha acordado continuar con las discusiones durante 2026, poniendo especial atención en aspectos como la compensación por formación, los mecanismos de solidaridad y la protección de los jugadores jóvenes, así como en la mejora de los sistemas nacionales de resolución de conflictos. El objetivo es construir un entorno regulatorio más consistente y equilibrado, en el que tanto clubes como futbolistas puedan desenvolverse en igualdad de condiciones.

Además de la reforma del mercado de traspasos, los interlocutores sociales han trabajado este año en áreas complementarias que también influyen en el ecosistema futbolístico: diversidad e inclusión, fortalecimiento del diálogo social y salud y seguridad laboral. En particular, esta última línea ha adquirido especial relevancia ante las crecientes exigencias físicas y mentales del fútbol moderno. La gestión adecuada de cargas de trabajo y el respeto al descanso se han convertido en temas prioritarios dentro del calendario internacional. Con este conjunto de iniciativas, la UEFA ha reafirmado que el esfuerzo colectivo continuará el próximo año, con la intención de desarrollar soluciones duraderas y consensuadas para el futuro del fútbol europeo.

Foto embed
Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA - Agencia EFE

En Portada

Emergencias por accidentes viales: 16 personas atendidast
Nacionales

Emergencias por accidentes viales: 16 personas atendidas

08:38 AM, Dic 01
Lamine Yamal: Nunca he sentido presión por jugar a futbolt
Deportes

Lamine Yamal: "Nunca he sentido presión por jugar a futbol"

07:49 AM, Dic 01
VIDEO. Sujeto con gorro de Santa Claus desata brutal pelea en plena zona 5t
Nacionales

VIDEO. Sujeto con gorro de Santa Claus desata brutal pelea en plena zona 5

08:26 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNCDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos