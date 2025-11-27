 UEFA castiga al Atlético por el comportamiento de su afición
Deportes

UEFA impone castigo al Atlético por el comportamiento de su afición

El Atlético fue sancionado con una fuerte suma de dinero y una advertencia de la UEFA tras actos racistas y el lanzamiento de objetos de sus aficionados en el duelo ante el Arsenal en octubre pasado.

Compartir:
Aficionados del Atlético de Madrid - Atlético de Madrid
Aficionados del Atlético de Madrid / FOTO: Atlético de Madrid

La UEFA impuso una dura sanción al Atlético de Madrid tras los incidentes registrados en el Emirates Stadium durante el partido de Liga de Campeones del pasado 21 de octubre frente al Arsenal. La Comisión de Control, Ética y Disciplina informó que el club rojiblanco deberá pagar una multa de 40 mil euros debido al comportamiento de un grupo de sus aficionados desplazados a Londres. Además, el organismo europeo dictaminó una prohibición condicionada de vender entradas para el próximo partido a domicilio, la cual se activará únicamente si el Atlético reincide en conductas similares durante el próximo año.

Del total de la sanción económica, 30 mil euros corresponden a actos de carácter racista o discriminatorio cometidos por seguidores colchoneros, una conducta que la UEFA ha venido castigando con especial severidad en los últimos años. Los 10 mil euros restantes fueron impuestos por el lanzamiento de objetos desde la grada, un comportamiento que también está estrictamente prohibido en competiciones europeas. La medida disciplinaria busca, según la UEFA, frenar estas actitudes y enviar un mensaje más contundente contra cualquier manifestación discriminatoria dentro de los estadios.

Atlético de Madrid peca de reincidente

Este episodio vuelve a colocar al Atlético de Madrid en el foco por situaciones relacionadas con comportamientos de su afición. En 2024, el club ya había sido sancionado por insultos racistas dirigidos a Vinícius Jr. en el Estadio Metropolitano, así como por el lanzamiento de objetos contra el portero Thibaut Courtois. Aquella vez, la directiva del conjunto madrileño decidió apelar y logró una reducción parcial de la sanción, aunque varios aficionados identificados fueron finalmente castigados.

De momento, no se ha confirmado si el Atlético recurrirá nuevamente la medida impuesta por la UEFA o si optará por acatarla sin objeciones. La decisión del club será clave para determinar el alcance real de la sanción y para evaluar si se tomarán medidas internas adicionales para evitar que estos incidentes se repitan. En cualquier caso, el club colchonero vuelve a enfrentarse a un llamado de atención que podría tener implicaciones deportivas y reputacionales si no logra corregir el comportamiento de determinados sectores de su afición.

Foto embed
Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid - Agencia EFE

En Portada

Incendio en mercado de San Pablo, San Marcos, deja pérdidas millonariast
Nacionales

Incendio en mercado de San Pablo, San Marcos, deja pérdidas millonarias

07:11 AM, Nov 27
El mensaje de Rubén Darío Silva después de ser figura ante Alajuelenset
Deportes

El mensaje de Rubén Darío Silva después de ser figura ante Alajuelense

07:28 AM, Nov 27
Asalto con pistola de juguete termina con un detenido y su presunto cómplice muertot
Nacionales

Asalto con pistola de juguete termina con un detenido y su presunto cómplice muerto

07:51 AM, Nov 27
Florecita Cobián habla de la denuncia contra Pedro Cuevas por abuso contra su hijat
Farándula

Florecita Cobián habla de la denuncia contra Pedro Cuevas por abuso contra su hija

07:47 AM, Nov 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupciónFutbol GuatemaltecoEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos