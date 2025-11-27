UEFA castiga al Atlético por el comportamiento de su afición

La UEFA impuso una dura sanción al Atlético de Madrid tras los incidentes registrados en el Emirates Stadium durante el partido de Liga de Campeones del pasado 21 de octubre frente al Arsenal. La Comisión de Control, Ética y Disciplina informó que el club rojiblanco deberá pagar una multa de 40 mil euros debido al comportamiento de un grupo de sus aficionados desplazados a Londres. Además, el organismo europeo dictaminó una prohibición condicionada de vender entradas para el próximo partido a domicilio, la cual se activará únicamente si el Atlético reincide en conductas similares durante el próximo año.
Del total de la sanción económica, 30 mil euros corresponden a actos de carácter racista o discriminatorio cometidos por seguidores colchoneros, una conducta que la UEFA ha venido castigando con especial severidad en los últimos años. Los 10 mil euros restantes fueron impuestos por el lanzamiento de objetos desde la grada, un comportamiento que también está estrictamente prohibido en competiciones europeas. La medida disciplinaria busca, según la UEFA, frenar estas actitudes y enviar un mensaje más contundente contra cualquier manifestación discriminatoria dentro de los estadios.
Atlético de Madrid peca de reincidente
Este episodio vuelve a colocar al Atlético de Madrid en el foco por situaciones relacionadas con comportamientos de su afición. En 2024, el club ya había sido sancionado por insultos racistas dirigidos a Vinícius Jr. en el Estadio Metropolitano, así como por el lanzamiento de objetos contra el portero Thibaut Courtois. Aquella vez, la directiva del conjunto madrileño decidió apelar y logró una reducción parcial de la sanción, aunque varios aficionados identificados fueron finalmente castigados.
De momento, no se ha confirmado si el Atlético recurrirá nuevamente la medida impuesta por la UEFA o si optará por acatarla sin objeciones. La decisión del club será clave para determinar el alcance real de la sanción y para evaluar si se tomarán medidas internas adicionales para evitar que estos incidentes se repitan. En cualquier caso, el club colchonero vuelve a enfrentarse a un llamado de atención que podría tener implicaciones deportivas y reputacionales si no logra corregir el comportamiento de determinados sectores de su afición.