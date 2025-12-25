 Mensaje de Navidad de equipos finalistas del Apertura 2025
Deportes

Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025

Conoce cómo saludaron los equipos de Liga Nacional a sus seguidores.

Compartir:
Mensaje navideño de equipos de Liga Nacional
Mensaje navideño de equipos de Liga Nacional / FOTO: Clubes

A través de sus plataformas digitales y en la previa de un partido trascendental para sus historias, Municipal y Antigua G. F. C. emitieron su mensaje de Navidad para sus seguidores, quienes están a la espera de saber cómo se definirá la final que ambos clubes deberán disputar este sábado 17 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Municipal, el club local para esta gran final, dada su condición de ganador de la fase de clasificación, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Feliz Navidad, rojos. Que la unión y la pasión nos sigan acompañando dentro y fuera de la cancha. Siempre juntos ???".

Por su parte, Antigua, que busca su primer bicampeonato en torneos cortos (solo tres equipos lo han logrado: Municipal, Comunicaciones y Guastatoya), saludó así: "Feliz Navidad ? familia Panza Verde ?".  

La final del Apertura 2025 enfrenta al primer y tercer lugar de la fase de clasificación, Municipal y Antigua, respectivamente. Los "Rojos" buscan su copa 33 y con ello pasar al primer lugar en solitario como el club más ganador de ligas nacionales.

El "Panza Verde" busca su sexto título nacional y quedaría a uno de alcanzar a Xelajú, la institución más ganadora de la provincia. Además, los antigüeños quieren su primer bicampeonato.  

Otros mensajes navideños

 Aurora F. C.: "Les deseamos unas felices fiestas ?✨. Que esta navidad sea un momento para hacer una pausa y así poder agradecer lo vivido y valorar lo más importante: la familia, los amigos y la paz en nuestros hogares".

Cobán Imperial: "? FELIZ NAVIDAD, COBANEROS ?. Que esta Navidad esté llena de paz, unión y esperanza para cada hogar cobanero. Desde el Club Social y Deportivo Cobán Imperial, les deseamos una noche llena de amor y bendiciones.

?✨ ¡Feliz Navidad, gran familia azul!".

Comunicaciones: "¡Feliz Navidad Familia Crema! ???".

Deportivo Marquense: "? Feliz Navidad ??. Club Deportivo Marquense desea a toda su fiel afición, patrocinadores y familias marquenses una Navidad llena de paz, unión y esperanza.?? Que el amor, la salud y la alegría iluminen cada hogar, y que el espíritu navideño nos siga fortaleciendo como familia, dentro y fuera de la cancha ? ¡Feliz Navidad y bendiciones para todos! ???".

Xelajú M. C.: "?? Feliz Navidad familia Superchiva ??".

En Portada

Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del paíst
Nacionales

Insivumeh pronostica lluvias en algunas partes del país

11:48 AM, Dic 25
Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025t
Deportes

Mensaje de Navidad de los equipos finalistas del Apertura 2025

11:10 AM, Dic 25
Impactantes imágenes: Así se vivió la masiva quema de fuegos artificiales en Guatemala esta Navidadt
Viral

Impactantes imágenes: Así se vivió la masiva quema de fuegos artificiales en Guatemala esta Navidad

09:07 AM, Dic 25
Papa León XIV recuerda a los refugiados en misa de Navidadt
Internacionales

Papa León XIV recuerda a los refugiados en misa de Navidad

09:16 AM, Dic 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalDonald TrumpNoticias de Guatemalaredes socialesMundial 2026PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos