Mensaje de Navidad de equipos finalistas del Apertura 2025

A través de sus plataformas digitales y en la previa de un partido trascendental para sus historias, Municipal y Antigua G. F. C. emitieron su mensaje de Navidad para sus seguidores, quienes están a la espera de saber cómo se definirá la final que ambos clubes deberán disputar este sábado 17 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Municipal, el club local para esta gran final, dada su condición de ganador de la fase de clasificación, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Feliz Navidad, rojos. Que la unión y la pasión nos sigan acompañando dentro y fuera de la cancha. Siempre juntos ???".
Por su parte, Antigua, que busca su primer bicampeonato en torneos cortos (solo tres equipos lo han logrado: Municipal, Comunicaciones y Guastatoya), saludó así: "Feliz Navidad ? familia Panza Verde ?".
La final del Apertura 2025 enfrenta al primer y tercer lugar de la fase de clasificación, Municipal y Antigua, respectivamente. Los "Rojos" buscan su copa 33 y con ello pasar al primer lugar en solitario como el club más ganador de ligas nacionales.
El "Panza Verde" busca su sexto título nacional y quedaría a uno de alcanzar a Xelajú, la institución más ganadora de la provincia. Además, los antigüeños quieren su primer bicampeonato.
Otros mensajes navideños
Aurora F. C.: "Les deseamos unas felices fiestas ?✨. Que esta navidad sea un momento para hacer una pausa y así poder agradecer lo vivido y valorar lo más importante: la familia, los amigos y la paz en nuestros hogares".
Cobán Imperial: "? FELIZ NAVIDAD, COBANEROS ?. Que esta Navidad esté llena de paz, unión y esperanza para cada hogar cobanero. Desde el Club Social y Deportivo Cobán Imperial, les deseamos una noche llena de amor y bendiciones.
?✨ ¡Feliz Navidad, gran familia azul!".
Comunicaciones: "¡Feliz Navidad Familia Crema! ???".
Deportivo Marquense: "? Feliz Navidad ??. Club Deportivo Marquense desea a toda su fiel afición, patrocinadores y familias marquenses una Navidad llena de paz, unión y esperanza.?? Que el amor, la salud y la alegría iluminen cada hogar, y que el espíritu navideño nos siga fortaleciendo como familia, dentro y fuera de la cancha ? ¡Feliz Navidad y bendiciones para todos! ???".
Xelajú M. C.: "?? Feliz Navidad familia Superchiva ??".