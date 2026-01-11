Barcelona amplía ventaja en palmarés de Supercopa de España

El Barcelona del técnico alemán Hansi Flick logró este domingo 11 de enero, con la victoria ante el Real Madrid (3-2) en la final de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudita), su título 16 de la competición, ampliando su ventaja en el palmarés histórico.
El doblete de Raphinha y el gol de Lewandowski le dieron el segundo título consecutivo del torneo a los de un Hansi Flick, que cuenta todas sus finales como entrenador por victorias -ocho entre Bayern Múnich y Barcelona-, mientras que deja a Xabi Alonso sin poder sumar su primer título como entrenador del Real Madrid.
Con la victoria este domingo igualó también el balance particular de títulos logrados en Arabia Saudita, con ediciones desde 2020 menos en 2021 debido a la pandemia del coronavirus: tres del Barcelona (2023, 2025 y 2026) y otros tres del Real Madrid (2020, 2022 y 2024).
Además, es la tercera final en Arabia Saudí que el Barcelona le gana al Real Madrid, ya que todos sus títulos han sido frente al equipo blanco.
Campeones de la Supercopa de España (fase final)
- 2020: Real Madrid 0-0 (, penaltis 4-1) Atlético Madrid
- 2021: Athletic (3-2) Barcelona
- 2022: Real Madrid (2-0) Athletic Club
- 2023: Barcelona (3-1) Real Madrid
- 2024: Real Madrid (4-1) Barcelona
- 2025: Barcelona (5-2) Real Madrid
- 2026: Barcelona (3-2) Real Madrid
Barcelona, el más ganador
- Barcelona: 16 títulos de Supercopa de España (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025 y 2026)
- Real Madrid: 13 Supercopas de España (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024)
- Deportivo de La Coruña: 3 trofeos de Supercopa de España (1995, 2000 y 2002)
- Athletic Club: 3 Supercopas de España (1984, 2015 y 2021).
*Información EFE.