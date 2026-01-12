París F. C. elimina a PSG en la Copa de Francia 2026

Un gol de Nanitamo Ikoné en el minuto 74 sirvió este lunes al París F. C. para eliminar de la Copa de Francia, en la fase de dieciseisavos de final, al París Saint-Germain, que se quedó sin opciones de lograr su tercer título consecutivo.
El equipo de Luis Enrique Martínez, ineficaz en ataque, sucumbió en el Parque de los Príncipes en el derbi de la capital ante un París F. C. serio que se llevó el partido merced a una jugada basada en la presión en el medio del campo, donde Kebbal robó el balón, se lo cedió a Camara y éste a Ikoné, que, dentro del área, controló con la pierna izquierda para disparar cruzado con la derecha al fondo de las mallas sin que el meta Chevalier pidiera hacer nada para evitarlo.
El equipo de Luis Enrique dominó el encuentro, pero sus jugadores se topaban una y otra vez con el portero Obed Nkambadio, uno de los mejores del París FC.
A pesar de la entrada al campo de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Désiré Doué cumplida la hora de juego, el campeón de Francia nunca encontró el camino del gol y cayó en una contra perfectamente ejecutada y rematada por Ikoné, exjugador del PSG.
El equipo de Stéphane Gilli aguantó en el último cuarto de hora y vio cómo la suerte le sonreía cuando Warren Zaïre-Emery estrelló un balón en el larguero en el 87.
Clasificados a octavos de final
A falta del duelo entre Bayeux y Marsella, un total de 15 clubes están clasificados a los cuartos de final, siendo la gran sorpresa la eliminación del PSG.
Representantes de la Liga Nacional, US Orléans y Le Puy, no lograron avanzar a la siguiente ronda. Del mismo modo, US Chantilly, US Avranches MSM e Istres FC: Ningún club de la Liga Nacional 2 estará presente en el sorteo de octavos de final.
Finalmente, Hauts Lyonnais (Liga Nacional 3) también fue eliminado por un rival más fuerte.
Ligue 1: Mónaco, Toulouse, Lorient, Estrasburgo, Lens, Rennes, Niza, Lyon, París F. C.
Ligue 2: Amiens, Troyes, Reims, Laval, Montpellier, Le Mans.
La magie de la @coupedefranceCA avec les supporters ?— Paris FC (@ParisFC) January 12, 2026
?⚪️ #CertifiéParis #ParisFC | #PSGPFC pic.twitter.com/9yNwmjQ3uy
*Información EFE.