 París F. C. elimina a PSG en la Copa de Francia 2026
Deportes

París F. C. sorprende al París Saint-Germain en la Copa de Francia

El equipo de Luis Enrique se quedó sin posibilidades de buscar un tricampeonato en el torneo de Copa de Francia.

Compartir:
La sorpresa en dieciseisavos de final de la Copa de Francia la dio el París F. C.
La sorpresa en dieciseisavos de final de la Copa de Francia la dio el París F. C. / FOTO: EFE

Un gol de Nanitamo Ikoné en el minuto 74 sirvió este lunes al París F. C. para eliminar de la Copa de Francia, en la fase de dieciseisavos de final, al París Saint-Germain, que se quedó sin opciones de lograr su tercer título consecutivo.

El equipo de Luis Enrique Martínez, ineficaz en ataque, sucumbió en el Parque de los Príncipes en el derbi de la capital ante un París F. C. serio que se llevó el partido merced a una jugada basada en la presión en el medio del campo, donde Kebbal robó el balón, se lo cedió a Camara y éste a Ikoné, que, dentro del área, controló con la pierna izquierda para disparar cruzado con la derecha al fondo de las mallas sin que el meta Chevalier pidiera hacer nada para evitarlo.

El equipo de Luis Enrique dominó el encuentro, pero sus jugadores se topaban una y otra vez con el portero Obed Nkambadio, uno de los mejores del París FC.

A pesar de la entrada al campo de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Désiré Doué cumplida la hora de juego, el campeón de Francia nunca encontró el camino del gol y cayó en una contra perfectamente ejecutada y rematada por Ikoné, exjugador del PSG.

El equipo de Stéphane Gilli aguantó en el último cuarto de hora y vio cómo la suerte le sonreía cuando Warren Zaïre-Emery estrelló un balón en el larguero en el 87.

Clasificados a octavos de final

A falta del duelo entre Bayeux y Marsella, un total de 15 clubes están clasificados a los cuartos de final, siendo la gran sorpresa la eliminación del PSG.

Representantes de la Liga Nacional, US Orléans y Le Puy, no lograron avanzar a la siguiente ronda. Del mismo modo, US Chantilly, US Avranches MSM e Istres FC: Ningún club de la Liga Nacional 2 estará presente en el sorteo de octavos de final.

Finalmente, Hauts Lyonnais (Liga Nacional 3) también fue eliminado por un rival más fuerte.

Ligue 1: Mónaco, Toulouse, Lorient, Estrasburgo, Lens, Rennes, Niza, Lyon, París F. C.

Ligue 2: Amiens, Troyes, Reims, Laval, Montpellier, Le Mans.

*Información EFE.

En Portada

Rectores y decanos eligen a sus representantes ante comisión postuladora del TSE t
Nacionales

Rectores y decanos eligen a sus representantes ante comisión postuladora del TSE

02:01 PM, Ene 12
Francisco Arredondo supera la especial más larga del Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo supera la especial más larga del Dakar 2026

02:01 PM, Ene 12
Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadaníat
Nacionales

Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadanía

12:43 PM, Ene 12
Filtran imagen de la boda del portero de la Selección de Guatemala y su boda en Antigua Guatemalat
Farándula

Filtran imagen de la boda del portero de la Selección de Guatemala y su boda en Antigua Guatemala

01:21 PM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos