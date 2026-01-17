 Resultado Guatemala vs. Canadá, partido amistoso enero 2026
Canadá derrota a Guatemala en el primer amistoso del año

Kenderson Navarro fue fundamental para que el partido no terminara en una goleada de escándalo.

Guatemala ante Canadá en duelo amistoso el sábado 17 de enero de 2026
Guatemala ante Canadá en duelo amistoso el sábado 17 de enero de 2026 / FOTO: FFG

Los Ángeles, California, Estados Unidos, una de las ciudades con más guatemaltecos en territorio norteamericano acogió en el BMO Stadium el inicio del nuevo proceso del técnico mexicano Luis Fernando Tena al frente de la Selección Nacional de Guatemala, que esta noche se midió a su similar de Canadá.  

Sin duda alguna, la novedad en el once titular fue la participación del jugador juvenil Marvin Ávila Jr., quien es parte del bicampeón Antigua G. F. C. Luis Fernando Tena utilizó este once ante Canadá: Kenderson Navarro, José Pinto, José Morales, José Ardón, Nicolas Samayoa, Oscar Castellanos, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Marvin Ávila, Darwin Lom y Óscar Santis.  

Del 11 que se midió a los canadienses en el 2025, cuartos de final de la Copa Oro, hubo una variación de cinco jugadores: Ardón, Lom, Castellanos Franco y Ávila sustituyeron a Rosales, y los no convocados Aaron Herrera, Steven Robles, Olger Escobar y Rubio Rubín.

Inicio de partido

Con un ambiente agradable en la grada y de apoyo para la Selección Nacional, en una cancha donde los seleccionados han dicho repetidamente que juegan mejor, el balón rodó y comenzó el primer duelo de Guatemala en el año 2026.

El arranque para los guatemaltecos fue titubeante y con muchas imprecisiones, situación que le dio una leve ventaja a los canadienses, que generaban mejor llegadas y futbol en por lo menos los primeros 20 minutos.

Y fue justamente ese minuto cuando se vivió una fuerte falta en contra de Marvin Ávila Jr. Barrida temeraria de Ralph Priso-Mbongue sobre el chapín, lo que generó un conato de pelea entre canadienses y guatemaltecos. Priso-Mbongue se ganó una amonestación.

Ávila tomaba protagonismo en el partido donde Tena le dio la titularidad, y al 24 tuvo la oportunidad de anotar el primer gol del partido, pero un hombre en la última línea lo evitó.

Luego, el protagonista fue Kenderson Navarro quien intervino bien con dos atajadas a Russell-Rowe en el 27 y Kamal Miller al 30. Era mejor Canadá, pero Guatemala mantenía un buen ritmo de juego.   

Kenderson Navarro hacía una doble atajada en el cierre del primer tiempo, para ser uno de los destacados de la "Azul y Blanco".

Triunfo canadiense 

Para el segundo tiempo, Luis Fernando Tena implementó cuatro variantes. Retiró a Marvin Ávila, Óscar Santis, Rudy Muñoz y Jonathan Franco, para darle paso a José Rosales, Matthew Evans, Damián Rivera y Kevin Ramírez, respectivamente. 

Pero el segundo tiempo comenzó con dominio canadiense, haciendo que Kenderson Navarro brillara de nuevo en el arco al hacer otras atajadas y con ello era el ángel de la guarda de los chapines.

Al 65, se rompió el empate. Desde un servicio de manos canadiense, sumado a la mala marca de Nicolás Samayoa, el balón lo tomó un rival y terminó por mandar un centro a media altura donde fue conectado de buena forma por Russell-Rowe para el 0-1 meritorio.

Damian Rivera lo intentó más adelante, pero desaprovechó la ofensiva de los guatemaltecos y no pudo celebrar el empate del partido.

Al minuto 81, el técnico de los canadienses, Jesse Marsch, implementó tres variantes, una de ella la del guardameta, dándole así la oportunidad a Luka Gavran.    

Lo negativo del partido fue los episodios del juego fuerte que terminaron en conatos de pelea y el lanzamiento de objetos por parte de la afición nacional al terreno de juego.   

Lo que viene para Guatemala

Tras este partido amistoso, fuera de la ventana FIFA, la Selección Nacional de Guatemala deberá buscar rivales para el mes de marzo.

Recientemente, el presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, confirmó en Emisoras Unidas durante una entrevista que para dicho mes se estaría buscando concretar duelos ante selecciones asiáticas como Japón o Corea del Sur, que son dos combinados clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

